Wem der Indie-Hit Cuphead zu schwer war, der kann bald entspannt vom Sofa aus den sympathischen Zeichentrickfiguren bei ihren Abenteuern zuschauen. Bereits im Februar soll die Serie zum Spiel auf Netflix erscheinen. Den unterhaltsamen Trailer könnt ihr jetzt schon sehen.

Cuphead Facts

Diese Serie hat nicht mehr alle Tassen im Schrank!

Das knallharte Shoot ‚em up Cuphead machte nicht nur mit seinem erbarmungslosen Schwierigkeitsgrad von sich reden, sondern auch mit seinem besonderen Zeichentrickstil, angelehnt an Cartoons der 1920er und 1930er Jahre. Diesen Charme möchte die Netflix-Serie zum Spiel The Cuphead Show! einfangen und die Geschichte um Cuphead und Mugman herum erweitern. Um dem Original in jeder Hinsicht möglichst treu zu bleiben, sind auch die Cuphead-Erfinder Chad und Jared Moldenhauer als Produzenten mit an Bord.

Die erste Staffel von The Cuphead Show! soll zwölf Folgen zu je zwölf Minuten umfassen. Im Trailer seht ihr einige bekannte Schurken aus dem Spiel, wie The Devil und King Dice, und bekommt einen guten Einblick, was für Abenteuer auf Cuphead und Mugman zukommen.

The Cuphead Show! - Netflix-Serie zum Spiel | Offizieller Trailer

Der Soundtrack trägt die typische Cuphead-Signatur und auch mit dem Animationsstil gibt sich die Serie größte Mühe, Fans von Cuphead zufriedenzustellen. Dennoch kommt der computeranimierte Stil selbstverständlich nicht an die handgezeichneten Animationen aus dem Spiel heran. Schade, aber Effizienz ging hier wahrscheinlich vor.

Dafür hat man sich bei Netflix die Mühe gemacht, eine interaktive Website mit Countdown und Freischaltungen zu basteln. Für Fans sicherlich eine coole Sache. (Quelle: Netflix)

The Cuphead Show! erscheint voraussichtlich am 18. Februar 2022 auf Netflix.

Was ist Cuphead?

Cuphead ist ein Shoot ‚em up beziehungsweise Run ‚n Gun mit knackigen Levels und noch fieseren Bosskämpfen. Ihr spielt allein oder zu zweit als Cuphead oder Mugman und müsst eure Schulden beim Teufel begleichen. Im Spielverlauf erhaltet ihr neue Waffen und erlernt neue Super-Moves, um die schön gezeichnete, aber brutal schwere Welt zu durchqueren.

Wie schon erwähnt ist Cuphead von älteren Zeichentrickfilmen inspiriert, weshalb Grafik und Sound mit den Techniken aus dieser Zeit erstellt wurden.

Ein brandneuer DLC The Delicious Last Course soll am 30. Juni 2022 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen und Cuphead-Veteranen erneut auf die Probe stellen.

