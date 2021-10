Welche neuen Serien und Filme ihr im November auf Disney+ findet seht ihr hier in der Übersicht auf GIGA.

Im November startet auf Disney+ die von dem gleichnamigen Sachbuch inspirierte Mini-Serie „Dopesick“, in der die Pharmaindustrie der USA und die Opioidabhängigkeit behandelt wird. Marvel-Fans bekommen mit „Hawkeye“ die nächste Superhelden-Serie spendiert und „The Premise“ verspricht eine sozialkritische Anthalogieserie der dramatisch schwarz-humorigen Art zu werden.

Zu den Film-Highlights im November gehören unter anderem: „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ und „Jungle Cruise“, die ab Mitte November ohne VIP-Zugang für alle „Disney+“-Abonnenten zum Stream verfügbar sein werden. Mit „Les Mans 66 - Gegen jede Chance“, „Black Swan“, „Das erstaunliche Leben des Walter Mitty“ oder „Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen“ gibt es im November aber noch eine ganze Reihe weiterer Hochkaräter.



Was euch der Streamingdienst „Disney+“ alles bietet, erfahrt ihr in folgendem Video:

Neue Serien, Specials & Folgen – November 2021

Neue Folgen

Mittwochs 03.11. 10.11. 17.11. 24.11. FINALE Grown-Ish (Staffel 4) 8 9 - - FINALE Dr. Doogie Kameloha (Staffel 1) 9 10 - - FINALE Y: The Last Man (Staffel 1) 9 10 - - Bobs Burgers (Staffel 11) 11 12 13 14 The Great North (Staffel 1) 7 8 9 10 Reservation Dogs (Staffel 1) 5 6 7 8 NEU The Premise (Staffel 1) 1 & 2 3 4 5 NEU Dopesick (Staffel 1) - 1 & 2

(ab 12.11.) 3 4 NEU Hawkeye (Staffel 1) - - - 1 & 2

Ab dem 12. November startet „Dopesick“ auf Disney+:

Komplette Staffeln

03. November



Aussteiger: Freiheit ist alles - Staffel 1–3

Dollface - Staffel 1

Mayans M.C. - Staffel 1–2

Space Shuttles: Erfolge und Tragödien - Staffel 1

10. November



Das Jahrhundert der Züge - Staffel 1

Last Man Standing - Staffel 8

Mrs. America - Staffel 1

Raubtier ohne Beute - Staffel 1

Spidey und seine Super-Freunde - Staffel 1

The Glades - Staffel 1–4

12. November



Disney Verschlungene Wege - Staffel 1

Olaf präsentiert - Staffel 1

The World According to Jeff Goldblum - Staffel 2

17. November

Auf den Spuren verfluchter Orte - Staffel 1

Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 1

No Man Left Behind - Staffel 1

Snowfall - Staffel 4

World's Deadliest: Jaws and Sins - Staffel 1

24. November

Deep State - Staffel 1–2

The Choe Show - Staffel 1

Neue Filme & Specials – November 2021

03. November

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Die Bergung der Costa Concordia

Erdbeben am Mount Everset

Face/Off - Im Körper des Feindes

Garden State

Jaguar vs. Krokodil

JFK - Weg einer Ikone

Spiel auf Zeit

Teufelskreis Alpha

12. November

Ciao Alberto

Die Simpsons Shorts

Jungle Cruise (ohne VIP-Zugang)

Les Mans 66 - Gegen jede Chance

Nicht schon wieder allein zu Haus

Road to Perdition

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (ohne VIP-Zugang)

17. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of Black Widow

19. November

Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen

Zwischen zwei Leben

Krieg gegen Drogen

Mammoths Unearthed

Mann gegen Löwe

Million Dollar Moon Rock Heist

The Next Mega Tsunami

24. November

Becoming Costeau

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of What If

25. November

The Beatles: Get Back - Teil 1

26. November

Black Swan

Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit

Flightplan - Ohne jede Spur

Golden Twenties

Hollywoodtürke

Kevin - Allein gegen alle

Rivalen: Löwen vs. Büffel

The Beatles: Get Back - Teil 2

The Day after Tomorrow

27. November

The Beatles: Get Back - Teil 3

Ab dem 12. November könnt ihr auch ohne VIP-Ticket „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ auf Disney+ sehen:

