Tersanjung: Der Film 01.04.21

Romantik: Yura wuchs in einem turbulenten Elternhaus auf. Nun befindet sie sich in einer Dreiecksbeziehung. Ihr Privatleben und ihre Finanzen sind ein einziges Chaos.

47 Ronin 01.04.21

Action: Das Action-Abenteuer erzählt die Geschichte von 47 Samurai-Kämpfern, die sich an einem Fürsten rächen wollen, der ihren Meister auf dem Gewissen hat.

Ballon 01.04.21

Thriller: In diesem Filmdrama nach einer wahren Geschichte planen zwei Familien während des Kalten Krieges mit dem Heißluftballon die Flucht aus der DDR.

Duplicity 01.04.21

Krimi: Zwei Unternehmensspione, die einst miteinander eine heiße Affäre hatten, werden in die bittere Rivalität zwischen zwei Pharmagiganten hineingezogen.

Halbe Brüder 01.04.21

Komödie: Auf der Suche nach einem geheimen Erbe machen sich drei neu gefundene Halbbrüder mit völlig verschiedenen Charakteren auf eine Reise quer durch Deutschland.

The Boy Next Door 01.04.21

Thriller: Eine alleinerziehende Mutter beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit dem Freund ihres Sohnes – mit gefährlichen Konsequenzen.

Dating Queen 01.04.21

Komödie: Der perfekte Mann setzt der Bindungsangst der Single-Karrierefrau Amy vorerst ein Ende. Doch auf diesem Neuland droht sie sich gewaltig die Finger zu verbrennen.

Everest 01.04.21

Abenteuer: Zwei rivalisierende Klettertrupps wollen 1996 den Mount Everest besteigen. Doch als sie am Gipfel in einen Schneesturm geraten, müssen sie ums Überleben kämpfen.

Straight Outta Compton 01.04.21

Musik: Die Rap-Gruppe N.W.A., die Mitte der 1980er auf den Straßen von Compton gegründet wurde, revolutionierte mit ihren provokanten, authentischen Texten die Hip-Hop-Kultur.

Goodbye Christopher Robin 01.04.21

Fantasy: Von seinem Sohn und dessen Stofftieren inspiriert, erntete A. A. Milne, der Autor von „Winnie der Puh“, Weltruhm. Der Erfolg forderte von seiner Familie aber Tribut.

S.W.A.T. Firefight 01.04.21

Action: Nach einer gescheiterten Geiselbefreiung gerät ein Sondereinsatzteam in Detroit ins Visier eines abtrünnigen Beamten, der auf Rache sinnt.

Sinister 2 01.04.21

Horror: Eine alleinerziehende Mutter zieht mit ihren Zwillingssöhnen in ein Haus auf dem Land. Sie weiß nicht, dass dort ein böser Geist haust, der es auf Kinder abgesehen hat.

Alles ist Liebe 01.04.21

Romcom: Weihnachten steht vor der Tür. In fünf miteinander verwobenen Geschichten müssen sich verschiedene Frankfurter mit Liebe, Pannen und Missverständnissen auseinandersetzen.

Hitting the Apex 01.04.21

Dokumentation: Brad Pitt ist in dieser Dokumentation zu den sechs schnellsten MotoGP-Rennfahrern und deren atemberaubenden Wettkämpfen um die Weltmeisterschaft der Erzähler.

Die Vierhändige 01.04.21

Thriller: Als zwei junge Schwestern Zeugen eines Verbrechens werden, schwört die ältere Jessica, Sophie immer zu beschützen. Jahre später wird ihr Versprechen zum Albtraum.

A Man for all Seasons 01.04.21

Historienfilm: Als Heinrich VIII. den Adel um Zustimmung für seine Scheidung bittet, muss sich Sir Thomas Morus zwischen dem König und der römisch-katholischen Kirche entscheiden.

Just Say Yes 02.04.21

Romcom: Ihre geplatzte Traumhochzeit stellt das Leben der hoffnungslosen Romantikerin Lotte auf den Kopf. Ausgerechnet jetzt verlobt sich auch noch ihre egozentrische Schwester.

Concrete Cowboy 02.04.21

Drama: Ein rebellischer Teenager soll den Sommer erstmals bei seinem Vater in Philadelphia verbringen und lernt dort eine sympathische Gemeinschaft Schwarzer Cowboys kennen.

Madame Claude 02.04.21

Drama: Im Paris der 1960er-Jahre erstreckt sich Madame Claudes Einfluss weit über die Welt der Sexarbeit hinaus – bis eine wohlhabende junge Frau alles zu verändern droht.

Sky High 02.04.21

Action: Nachdem sich der junge Mechaniker Ángel in Estrella verliebt, wird er in die Welt des Verbrechens hineingezogen und damit zur Zielscheibe eines unerbittlichen Polizisten.

Vorprogrammierte Diskriminierung 05.04.21

Dokumentation: In dieser Dokumentation werden die Vorurteile in Algorithmen untersucht, die die Forscherin am MIT Media Lab Joy Buolamwini in Systemen zur Gesichtserkennung offenlegte.

Dolly Parton: A MusiCares Tribute 07.04.21

Dokumentation: Legendäre Entertainer feiern Dolly Parton als „MusiCares Person of the Year“. Alte Erinnerungen und Live-Auftritte verwandeln den Abend in ein unvergessliches Event.

Hast Du jemals Glühwürmchen gesehen? 09.04.21

Komödie: Rebellious, irreverent wunderkind Gülseren navigates loneliness, love and loss against the current of political turmoil and social change.

Thunder Force 09.04.21

Action: Als eine von ihnen eine Geheimformel entwickelt, die Superkräfte verleiht, avancieren zwei beste Kindheitsfreundinnen überraschend zu einem Superheldinnenduo.

Night in Paradise 09.04.21

Krimi: Ein unglückseliger Mafioso versteckt sich nach zwei tragischen Gewalttaten auf Jeju Island. Dort lernt er eine Frau kennen, die selbst mit Dämonen zu kämpfen hat.

New Gods: Nezha Reborn 12.04.21

Action: While living as an ordinary deliveryman and motor racing fan, Nezha encounters old nemeses and must rediscover his powers to protect his loved ones.

The Soul 14.04.21

Thriller: Bei Ermittlungen zum Tod eines Geschäftsmannes enthüllt ein Staatsanwalt mit seiner Frau düstere Geheimnisse. Es geht auch für sie um Leben und Tod.

Ride or Die 15.04.21

Romantik: Rei hilft der Frau, in die sie seit Jahren verliebt ist, deren gewalttätigem Gatten zu entkommen. Doch auf ihrer gemeinsamen Flucht fangen ihre Gefühle füreinander Feuer.

Love and Monsters 15.04.21

Sci-Fi: Sieben Jahre nach der Monster-Apokalypse verlässt der liebenswerte, aber ungeschickte Joel auf der Suche nach seiner Ex-Freundin seinen gemütlichen unterirdischen Bunker.

Arlo, der Alligatorjunge 16.04.21

Musical: To find the father he never knew, optimistic Arlo leaves his swampy Southern home for New York City, making friends along the way. A musical adventure.

Ajeeb Daastaans – Seltsame Geschichten 16.04.21

Romantik: Vier Kurzfilme zeigen, wie überraschende Auslöser die unangenehmen Gefühle aufflammen lassen, die unter der Oberfläche brüchiger Beziehungen brodeln.

Into the Beat - Dein Herz tanzt 16.04.21

Musik: Noch keine Beschreibung.

Sag mir wann 23.04.21

Noch keine Beschreibung.

Things Heard & Seen 29.04.21

Mystery: Nachdem ein Ehepaar aus Manhattan in einen kleinen Ort im Hudson Valley zieht, kommt die düstere Seite der Beziehung – und des neuen Zuhauses – immer mehr ans Licht.

Der Schüler 30.04.21

Drama: Self-doubt, sacrifice and struggle converge into an existential crisis for a devoted classical vocalist as the mastery he strives for remains elusive.

Die Mitchells gegen die Maschinen 30.04.21

Komödie: In dieser Animationskomödie gerät Familie Mitchell bei einem Roadtrip in einen Aufstand der Technik, als ihre Geräte beschließen, die Weltherrschaft zu übernehmen.

Searching For Sheela April 2021