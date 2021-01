Bridget Jones‘ Baby 01.02.21

Romcom: Ewig-Single Bridget ist mit 43 plötzlich schwanger! Nun muss sie herausfinden, ob sie wirklich für die Mutterrolle bereit ist – und wer der Vater ist.

Meine Freunde sind alle tot 03.02.21

Komödie: A group of friends at a New Year's Eve party go through a whirlwind of events that exposes secrets, breaks hearts — and leads to a shocking outcome.

Baywatch 03.02.21

Komödie: Der Elite-Rettungsschwimmer Mitch Buchannon und ein Ex-Olympiasieger begeben sich auf eine gefährliche Mission, um ihren Strand vor einer Verbrechenswelle zu schützen.

Godzilla II: King of the Monsters 03.02.21

Sci-Fi: Abtrünnige Wissenschaftler wollen die Weltbevölkerung ausdünnen, indem sie die schlafenden Monster der Erde erwecken. Nun ist es an Godzilla, die Titanen aufzuhalten.

Der letzte Paradiso 05.02.21

Romantik: Eine Affäre im Italien der 50er droht einen Freigeist auf der Suche nach Liebe, Gerechtigkeit und einem guten Leben zu ruinieren. Der Film basiert auf wahren Ereignissen.

Little Big Women 05.02.21

Drama: A family grapples with the passing of their estranged father and the remnants of the life he led during his absence.

Malcolm & Marie 05.02.21

Drama: Als ein Filmemacher und seine Freundin nach der Premiere seines Films wieder zu Hause sind, stellen Spannungen und schmerzliche Offenbarungen ihre Liebe auf die Probe.

Space Sweepers 05.02.21

Sci-Fi: Chasing after space debris and faraway dreams in year 2092, four misfits unearth explosive secrets during the attempted trade of a wide-eyed humanoid.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity 05.02.21

Fantasy: Nach dem Wiedererwachen einer dämonischen Schlange müssen die Yin-Yang-Meister einen rätselhaften Mord lösen und ihre Reiche vor einer düsteren Verschwörung schützen.

Die heilende Kraft des Entblößens 05.02.21

Doku: Im Kampf um die Kontrolle über ihren Körper und ihr Leben erleben Teilnehmerinnen eines Pole-Dance-Kurses, wie ihnen die Kraft sinnlicher Bewegungen Flügel verleiht.

Neues aus der Welt 10.02.21

Drama: 1870 ist der Westen der USA wild und unwegsam. Fünf Jahre nach dem Bürgerkrieg, ist Veteran Jefferson Kyle Kidd als Nachrichtenbote unterwegs. In Texas trifft er die zehnjährige Johanna, die vom indigenen Volk der Kiowa großgezogen wurde und nun zu ihrer Tante gebracht werden soll. Gemeinsam begeben sich beide auf eine Reise zu einem Ort, an dem niemand von ihnen zuhause ist.

En passant pécho – Zwei Dealer in Paris 10.02.21

Komödie: In dieser krassen Komödie in Anlehnung an die Webserie wollen zwei erfolglose Dealer ihrem Drogengeschäft durch familiäre Beziehungen auf die Sprünge helfen.

Layla Majnun 11.02.21

Drama: While in Azerbaijan, Layla, an Indonesian scholar, falls for Samir, an admirer of her work — but her arranged marriage stands in the way.

Red Dot 11.02.21

Thriller: Eine Skiwanderung soll wieder Schwung in ihre Ehe bringen. Doch dann müssen sie in der Wildnis auf der Flucht vor einem unbekannten Schützen um ihr Leben kämpfen.

Liebe² 11.02.21

Romcom: Als er sich in ein rätselhaftes Model mit einem Doppelleben verliebt, kommen einem Starjournalisten und bekannten Frauenhelden Zweifel an seiner bisherigen Lebensweise.

To All The Boys: Always And Forever 12.02.21

Romantik: Es begann mit einem alten Liebesbrief und verwandelte sich in eine neue Liebe. Was die Zukunft wohl für Lara Jean und Peter bereithält?

The Danish Girl 16.02.21

Drama: Das Drama erzählt die außergewöhnliche Liebesgeschichte eines Künstler-Ehepaars, das im Dänemark der 1920er Jahre lebt. Die Geschichte basiert auf dem Leben der Trans-Wegbereiterin und Malerin Lili Elbe.

I Care A Lot 19.02.21

Krimi-Komödie: A court-appointed legal guardian defrauds her older clients and traps them under her care. But her latest mark comes with some unexpected baggage.

Classmates Minus 20.02.21

Noch keine Beschreibung.

Der Goldene Handschuh 22.02.21

Drama: Fatih Akins Horrorfilm basiert auf dem wahren Fall und dem gleichnamigen Roman von Heinz Strunk. Er erzählt die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka und seiner Stammkneipe, „Zum Goldenen Handschuh“.

Pelé 23.02.21

Doku: Dieser Film erzählt die Geschichte der Fußballikone Pelé sowie von seinem Streben nach Perfektion und dem dadurch erreichten Status als Mythos.

Geez & Ann 25.02.21

Noch keine Beschreibung.

Verrückt nach ihr 26.02.21

Romcom: Nach einer wilden gemeinsamen Nacht lässt sich Adri als Patient in eine Psychiatrie einweisen, um Carla wiederzusehen zu können.

Mit den Wellen 26.02.21

Romantik: Eine Sommerromanze unter der Sonne Siziliens entwickelt sich schnell zu einer herzzerreißenden Liebesgeschichte, deren Beteiligte zu schnell erwachsen werden müssen.

The Girl on the Train 26.02.21