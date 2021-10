Alle neuen Serien, Filme und Dokus, die im November 2021 auf Netflix erscheinen, findet ihr hier auf GIGA in der Übersicht.

Netflix Facts

Im November seht ihr auf Netflix unter anderem die neuen Folgen von „Riverdale“, „Narcos: Mexico“ und „Master of the Universe: Revelation“. Darüber hinaus startet mit „Cowboy Bebop“ die Realverfilmung des legendären Space-Western und Anime-Klassikers des Studios Sunrise („Gundam“, „Escaflowne“, „Cross Ange“).

Auf der Film-Seite bietet Netflix im November ein Doppelpack „The Rock“ mit dem zweiten Teil des „Jumanji“-Reboots „Jumanji: The Next Level“ und der Netflix-eigenen Action-Komödie „Red Notice“. Außerdem findet ihr die vielfach prämierte deutsche Tragikomödie „Oh Boy“ sowie das oscarprämierte Drama „Manchester by the Sea“ diesen Monat auf dem Streamingdienst.

Welche Neuheiten es im letzten Monat bei Netflix gab, lest ihr hier: Neu auf Netflix im Oktober 2021.

Weitere Streaming-Anbieter:

Neue Serien auf Netflix im November 2021

Serie Termin Wallander: Staffel 4 01.11.21 Wallander muss sich in der letzten Staffel bei Ermittlungen zu drei Vermisstenfällen – einem im Ausland, einem vor Ort und einem in seiner Familie – seiner Angst stellen. Narcos: Mexico: Staffel 3 05.11.21 Junge Kartellbosse ringen um die Macht, Journalisten suchen nach der Wahrheit und Regierungsbeamte wandern den schmalen Grat zwischen Korruption und Gerechtigkeit. The Club 05.11.21 In dieser Serie nach wahren Begebenheiten nähern sich eine Mutter und eine Tochter im Istanbul des Jahres 1955 nach 17-jähriger Trennung einander wieder an. Der unwahrscheinliche Mörder 05.11.21 Im Mittelpunkt dieser Serie steht ein Mann, der sich als Zeuge der Ermordung des schwedischen Premiers Olof Palme ausgibt, aber womöglich selbst der Killer ist. Big Mouth: Staffel 5 05.11.21 Liebesgeständnisse, Wutausbrüche und böse Gerüchte halten die Schüler der Middle School von Bridgeton stets auf Trab. Glória 05.11.21 In Glória do Ribatejo florieren 1968 Spionage, Lügen und Geheimnisse. Ein Ingenieur von Radio Free Europe lässt sich vom Kalten Krieg in Portugal nicht einschüchtern. Arcane 06.11.21 Im Konflikt zwischen den Städten Piltover und Zaun stehen zwei Schwestern auf entgegengesetzten Seiten eines Krieges um magische Technologien und Überzeugungen. Swap Shop 09.11.21 Wenn in der Radioshow „Swap Shop“ tolle Deals bekannt gegeben werden, hören Sammler von Autos, Comics und gruseligen Clownstatuen ganz genau hin. Das Rennen beginnt! Gentefied: Staffel 2 10.11.21 Während die Familie Morales gegen Pops Abschiebung kämpft, müssen Ana und ihre Cousins Chris und Erik in ihrem Privat- und Berufsleben neue Herausforderungen meistern. Liebe lügt nicht 11.11.21 Sechs Paare stellen sich in dieser Realityserie dem „Eye Detector“, der alle Lügen aufdeckt. Die gehen ins Geld, denn einen Preis gibt es nur für Wahrheit und Vertrauen. Riverdale: Staffel 6 17.11.21 Das düstere Teen-Drama geht in der sechsten Staffel weiter. Christmas Flow 17.11.21 Zwischen einem berühmten Rapper und einer hartnäckigen Journalistin bahnt sich eine weihnachtliche Liebesgeschichte an. Können sie es trotz ihrer Gegensätze schaffen? An der perforierten Linie abreißen 17.11.21 Ein römischer Cartoonist denkt an der Seite seines Gürteltier-Gewissens über sein Leben und seine unerwiderte Liebe nach, während er mit seinen Freunden unterwegs ist. La reina del flow: Staffel 2 17.11.21 Jahre nach ihrem Rachefeldzug lebt Yeimy ein friedliches Leben. Doch als Charly aus dem Knast kommt und ein Feind wieder auftaucht, werden die Karten neu gemischt. Keeping Up with the Kardashians: Staffel 7-8 17.11.21 Die Kardashians gehen mit einer neuen Staffel und jeder Menge Familiendrama – inklusive Enthüllungen, Berufswechsel und schockierender Begegnungen – an den Start. Cowboy Bebop 19.11.21 Eine zusammengewürfelte Truppe von Kopfgeldjägern ist den gefährlichsten Verbrechern der Galaxie auf den Fersen. Sie retten die Welt – solange die Kohle stimmt. Reflection of You 19.11.21 Das beneidenswerte Leben einer Malerin gerät in Gefahr, als eine junge Frau, die sie einst kennenlernte, als perspektivloser Schatten ihres früheren Ichs zurückkehrt. Hellbound 19.11.21 Überirdische Wesen verdammen Menschen auf blutigste Weise in die Hölle und inspirieren eine religiöse Sekte, die auf dem Konzept göttlicher Gerechtigkeit fußt. Blown Away: Christmas 19.11.21 Fünf aus der Serie bekannte Glasbläser füllen in diesem Wettbewerb die Glashütte mit weihnachtlichen Designs. Auf dem Spiel stehen 10.000 US-Dollar und der große Titel. New World 20.11.21 In dieser Reality-Serie wetteifern sechs Promis mit Strategie und Sabotage um einen Preis, den sie am letzten Tag auf der malerischen Insel zu barer Münze machen können. Masters of the Universe: Revelation: Teil 2 23.11.21 In dieser Fortsetzung des Klassikers aus den 80ern müssen Teela und Co. das Ende des Universums abwenden, als Eternia von einer verheerenden Schlacht zerrissen wird. Selling Sunset: Staffel 4 24.11.21 Auch in der vierten Staffel dieser Realityserie über Luxus-Makler in Los Angeles lässt das Drama nicht lange auf sich warten. True Story 24.11.21 Bei einem Tournee-Halt geht es für einen Comedian um Leben und Tod, da die Folgen eines Abends mit seinem Bruder alles zu zerstören drohen, was er sich aufgebaut hat. F is for Family: Staffel 5 25.11.21 Diese derbe und nostalgische Zeichentrickserie geht in die fünfte Runde. Super Crooks 25.11.21 Johnny Bolt rekrutiert lauter Superschurken für einen allerletzten Raub. Ihr Ziel: Ein skrupelloser Gangsterboss mit Superkräften. Was kann da schon schiefgehen? Light the Night 26.11.21 Im Rotlichtviertel von Taipeh kämpfen in den ‘80ern Mama-san Rose und die Hostessen eines beliebten Nachtclubs mit der Liebe und anderen Herausforderungen. School of Chocolate 26.11.21 Der Star-Konditor Amaury Guichon katapultiert acht Nachwuchs-Chocolatiers auf die nächste Ebene. Doch nur ein Kandidat wird die zuckersüße Chance seines Lebens erhalten. Elfen 28.11.21 Im Urlaub auf einer entlegenen Insel stoßen zwei Geschwister auf Elfen. Allerdings sind diese keine engelsgleichen Elfen, sondern beängstigende blutrünstige Monster. Decoupled Nov. 2021 Ein missmutiger Autor und seine Frau, eine Start-up-Gründerin, stehen vor der Scheidung und kämpfen mit den Absurditäten und Ärgernissen ihres wohlhabenden Lebens.

Quelle: Netflix

Ab dem 19. November 2021 seht ihr die Realverfilmung von „Cowboy Bebop“ auf Netflix – der Trailer zeigt schon einmal, dass Musik und Kameraarbeit stimmen:

Neue Filme auf Netflix im November 2021

Film Termin Die Familie Claus 01.11.21 Oh Boy 01.11.21 The Harder They Fall 03.11.21 Meenakshi Sundareshwar 05.11.21 Love Hard 05.11.21 Wir konnten nicht erwachsen werden 05.11.21 Yara 05.11.21 Zero to Hero 05.11.21 Father Christmas Is Back 06.11.21 The Witches 07.11.21 Perfect Stranger 08.11.21 Jumanji: The Next Level 09.11.21 Seitenwechsel 10.11.21 7 Gefangene 11.11.21 Red Notice 12.11.21 The Purge: Election Year 16.11.21 Ouija: Origin of Evil 16.11.21 Jason Bourne 16.11.21 The Boss 16.11.21 Manchester by the Sea 16.11.21 My Big Fat Greek Wedding 2 16.11.21 Bad Neighbours 2 16.11.21 Trolls 16.11.21 Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern 18.11.21 tick, tick...BOOM! 19.11.21 Love Me Instead 19.11.21 Der Knall 19.11.21 Outlaws 22.11.21 I Am Mother 22.11.21 Bruised 24.11.21 Green Snake 26.11.21 A Castle For Christmas 26.11.21 The Summit of the Gods 30.11.21 More the Merrier 30.11.21 Happiness Ever After Nov. 2021

Ab dem 09. November könnt ihr „Jumanji: The Next Level“ auf Netflix sehen:



Netflix Dokumentationen im November 2021

Doku-Reihe/Film Termin Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA 02.11.21 Catching Killers 04.11.21 Ein Polizei-Film 05.11.21 Das Tier 10.11.21 Tiger King 2 17.11.21 Nach Hause 18.11.21 Explained: Unser Kopf: Staffel 2 19.11.21 Begründeter Zweifel: Die Geschichte zweier Entführungen 23.11.21 Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier 26.11.21 14 Gipfel: Nichts ist unmöglich 29.11.21

Die Serien-Highlights auf Netflix für das Jahr 2021 seht ihr in folgendem Video:

Netflix Comedy & Kids im November 2021

Comedy Special Termin Your Life Is a Joke 09.11.21 Carlos Ballarta: False Prophet 18.11.21

Kinder-Serie/Film Termin Ridley Jones: Staffel 2 02.11.21 Johnny Test und die Suche nach dem ultimativen Fleischbällchen 16.11.21 StoryBots: Laugh, Learn, Sing 16.11.21 Hunde im All 18.11.21 Die Flummel 19.11.21 Waffels und Mochis Festtagsschmaus 23.11.21 Rote Robin 24.11.21 Charlies Formen und Farben: Klassische Märchen mal anders 30.11.21 Charlies Formen und Farben: Schneegeschichten 30.11.21 Charlies Formen und Farben: Das verschwundene Valentinsmusical 30.11.21

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).