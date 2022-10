Welche neuen Serien und Filme ihr im November auf Disney+ findet, seht ihr hier in der Übersicht.

Unsere Empfehlungen für den November

Mit „Verwünscht nochmal“ erscheint im November exklusiv auf Disney+ das Sequel zum 2007 erschienen „Verwünscht“, indem Disney sich selbst und viele Zeichentrick-Klischees auf die Schippe genommen hat. Giselle (Amy Adams) fängt 10 Jahre nach ihrem Happy End an, ihr Glück in unserer Welt in Frage zu stellen. Ihre Lösung: Etwas mehr von Andalasia in ihre neue Heimat bringen, doch das führt nur zu einer Menge neuen Problemen.

George Lucas ist vor allem für „Star Wars“ und „Indiana Jones“ bekannt – sein unverkennbarer Fantasy-Film „Willow“ ist dabei Ende der 80er Jahre etwas untergegangen. Doch über 30 Jahre später darf Warwick Davis in einer Fortsetzung in Serien-Form erneut in die Rolle des namensgebenden Zwergen-Zauberers schlüpfen.

„Fire of Love“ erzählt die Geschichte des französischen Forscher-Ehepaars Katia und Maurice Krafft. Die beiden Vulkanologen untersuchten zusammen mehr als 300 Vulkane und starben gemeinsam 1991 bei einer Glutlawine des Unzen in Japan.

Serien – November 2022

Termin Family Guy (20) Animation 2.11.22 Reboot (1) Comedy 2.11.22 The D’Amelio Show (2) Reality-TV 2.11.22 Weihnachten mit Donna Hay (1) Reality-TV 2.11.22 Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute (1) Doku 9.11.22 Candy: Tod in Texas (1) Krimi 9.11.22 Chinas Geschichte von oben (1) Doku 9.11.22 Fix it! – Reparaturen am Limit (1) Doku 9.11.22 S.O.S. mit David Beckham Doku 9.11.22 The Montaners (1) Reality-TV 9.11.22 Zootopia+ Animation 9.11.22 Mike Sport 16.11.22 Ohne Limits mit Chris Hemsworth Doku 16.11.22 The Good Doctor (4) Drama 16.11.22 The Hot Zone: Tödliches Virus (2) Drama 16.11.22 The Santa Clauses (1) Comedy 16.11.22 Ally McBeal (1–5) Comedy 23.11.22 Maggie (1) Comedy 23.11.22 Reasonable Doubt (1) Drama 23.11.22 Rescue Me (1–6) Dramedy 23.11.22 Savage Kingdom (1–4) Doku 30.11.22 The Patient (1) Drama 30.11.22 Willow (1) Fantasy 30.11.22

Am 30. November startet „Willow“ bei Disney+:

Filme & Specials – November 2022

Genre (IMDb) Termin Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk Making-of (-) Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt Animation (5,5) 4.11.22 Table 19: Liebe ist fehl am Platz Komödie (5,8) 4.11.22 Fire of Love Doku (7,8) 11.11.22 Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 Doku (-) 18.11.22 Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life Doku (-) 18.11.22 Big Mamas Haus 2 Komödie (4,7) 18.11.22 Das Urteil – Jeder ist käuflich Drama (7,1) 18.11.22 Verwünscht nochmal Komödie (-) 18.11.22 Micky: Die Geschichte einer Maus Doku (-) 18.11.22 Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus Animation (-) 18.11.22 Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium Musik (-) 20.11.22 Matriarch Horror (-) 25.11.22

Ab dem 18. November könnt ihr „Verwünscht nochmal“ bei Disney+ sehen:

