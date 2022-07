Ab Montag (4.7.) gibt es bei Lidl neue Angebote rund um den Sommer und den Schulanfang. Auch für die Grill-Saison hat der Discounter ein paar neue Schnäppchen parat. Die besten davon haben wir gesammelt.

Neue Angebote bei Lidl ab 4. Juli

Viel spannende Angebote stehen bei Lidl ab dem 4. Juli bereit. Den Anfang machen Grill-Produkte, doch auch für den Garten und den Schulanfang lässt sich das eine oder andere Schnäppchen machen.

Lavastein-Gasgrill für 119 Euro statt 149,20 Euro. Mit Piezo-Zündung und einer Leistung von bis zu 5,4 kW. Zwei Seitenablagen sind bei dem Gasgrill mit dabei. Tisch-Gasgrill für 156,99 Euro statt 229 Euro. Falls es lieber eine Nummer kleiner sein soll, dann lohnt sich ein Blick auf diesen Tischgrill. Er besteht aus Edelstahl und leistet bis zu 6 kW. Grillplatten aus Edelstahl für 11,99 Euro. Passend zum Grill gibt es hier die Platten aus rostfreiem Edelstahl. Für Gas-, Elektro- oder Holzkohlengrills geeignet. Grillbar für 208,04 Euro statt 289, Euro. Als Grill mit Holzkohle oder auch als Lagerfeuer nutzbar. Wichtig: Dieses Produkt wird aufgrund des hohen Gewichts per Spedition geliefert. 2-in-1-Liege für 299 Euro. Kann als Liege oder Daybed mit Ausziehfunktion verwendet werden. Die Abmessungen belaufen sich auf 189 x 74 cm beziehungsweise 129 x 76 cm. Alu-Dreibeinliege für 79,99 Euro. Mit Sonnenschutz ausgestattet und in fünf Positionen einstellbar. Kommt auf Maße von 193 x 67 x 32 cm. Hängematte mit Gestell für 39,99 Euro. Für Garten, Terrasse oder Camping geeignet. 200 cm lang und 100 cm breit. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug. Ampelschirm für 74,99 Euro. Mit einem Durchmesser von 300 cm. In zwei unterschiedlichen Farben zu bekommen. Mit Wasser-, schmutz- und ölabweisender Beschichtung.



Neue Garten-Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Garten-Trampolin für 149 Euro. Kommt auf einen Durchmesser von 244 cm bei einer Höhe von 240 cm. Ein reißfestes Sicherheitsnetz liegt mit im Paket.

Ältere Angebote bei Lidl ab 30. Juni

Der Discounter hat in dieser Woche alles für den Sommer parat. Von der Klimaanlage bis hin zum Zelt sind viele spannenden Angebote dabei.

Edelstahl-Isolierflasche für 11,01 Euro statt 13,99 Euro. Fasst 500 ml, hält Getränke bis zu 24 Stunden kalt oder warm. In mehreren Ausführungen erhältlich. Aluminium-Koffer für 129 Euro. Mit einem Volumen von 32 l. Für mehr Sicherheit sorgen zwei Zahlenschlösser. Ein 16-Positionen-Teleskopgriff ist mit dabei. Tasche mit Diebstahlschutz für 7,99 Euro. Zur Wahl stehen eine Umhängetasche, Schultertasche und Handtasche. Das Frontmaterial besteht aus schnitthemmendem Gewebe. USB-Reise-Ladegerät für 9,99 Euro. Mit starkem 5.200-mAh-Li-Ionen-Akku. Geladen wird über Netzanschluss oder Micro-USB-Eingang. Inklusive EU-, UK- und US-Stecker. Mini-Bluetooth-Lautsprecher für 9,99 Euro. Der integrierte Akku hält bis zu 15 Stunden durch und sorgt für Musik. Deckenventilator mit LED-Leuchte für 99,99 Euro. Sorgt für etwas Abkühlung in den eigenen vier Wänden. Der Rotor dreht sich leise. Mobile Klimaanlage für 199 Euro statt 229 Euro. Für Räume bis 25 m² geeignet. Steuerung der Anlage ist auch per App möglich. Tower-Ventilator für 14,99 Euro. Mit zwei Gebläsestufen und Oszillation. Kommt auf eine Höhe von 31,5 cm inklusive Drehschalter.



Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Kühltasche für 9,99 Euro. Bis zu 6 Stunden werden Getränke und Speisen kühl gehalten. Mehrere Varianten stehen zur Auswahl.

Ältere Angebote bei Lidl ab 27. Juni

Ab heute gibt’s bei Lidl wieder spannende Sonderangebote. Im Mittelpunkt stehen diesmal heiße Grill-Trends und Produkte für eure heimische Wohlfühloase.

Oral-B OxyJet Munddusche für 45,90 Euro. Zähneputzen allein reicht nicht für eine gesunde Mundhygiene. Jetzt kommt die OxyJet zum Einsatz. Dank Mikro-Luftblasen-Technologie werden Bakterien erfolgreich bekämpft.

für 45,90 Euro. Zähneputzen allein reicht nicht für eine gesunde Mundhygiene. Jetzt kommt die OxyJet zum Einsatz. Dank Mikro-Luftblasen-Technologie werden Bakterien erfolgreich bekämpft. Medisana Fußsprudelbad FS-90L für 24,99 Euro. Tut gut im Sommer und im Winter. Das Modell bietet unter anderem 4 abnehmbare Massagerollen und 3 Pediküre-Aufsätze.

für 24,99 Euro. Tut gut im Sommer und im Winter. Das Modell bietet unter anderem 4 abnehmbare Massagerollen und 3 Pediküre-Aufsätze. Braun Barttrimmer für 19,99 Euro. Gewohnte Qualität aus deutschen Landen, denn der 6-in-1-Barttrimmer ist ganz und gar „Made in Germany“. Diese Variante ermöglicht eine um 25 Prozent längere Batterielaufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell.

für 19,99 Euro. Gewohnte Qualität aus deutschen Landen, denn der 6-in-1-Barttrimmer ist ganz und gar „Made in Germany“. Diese Variante ermöglicht eine um 25 Prozent längere Batterielaufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell. Silvercrest Cellulite Massagegerät SMG 2.4 A1 für 12,99 Euro. Tut gut und sorgt für eine straffe Haut. Das Gerät regt die Durchblutung an, bietet 6 Rollen zur vertikalen und horizontalen Massage und beherrscht 2 Intensitätsstufen.

für 12,99 Euro. Tut gut und sorgt für eine straffe Haut. Das Gerät regt die Durchblutung an, bietet 6 Rollen zur vertikalen und horizontalen Massage und beherrscht 2 Intensitätsstufen. Silvercrest Haartrockner SHTD 2200 E3 für 9,99 Euro. Praktischer und leistungsstarker (2.200 Watt) Föhn mit Ionen-Technologie und 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen.

für 9,99 Euro. Praktischer und leistungsstarker (2.200 Watt) Föhn mit Ionen-Technologie und 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen. Grillmeister Gasgrill für 249 Euro. Jede Menge Features für einen kleinen Preis – 3 Flammen, 4 Garzonen. Konkret mit dabei eine Powerzone, eine Allround-Garzone, Seitenkochfeld und ein Warmhalterost.

Neue Angebote bei Lidl gibt es ab dem 27. Juni. (Bildquelle: Lidl)

Grillmeister Pizzaofen-Grillaufsatz für 44,90 Euro. Die ideale Ergänzung für den Gasgrill, denn mit Aufsatz zaubert ihr euch einen echten Pizzaofen – knusprige Pizzas, krosse Flammkuchen oder frische Baguettes sind kein Ding der Unmöglichkeit mehr.

Ältere Angebote bei Lidl ab 23. Juni

Heute gibt es bei Lidl wieder einige Sonderangebote. Gartenfreunde kommen hier ganz auf ihre Kosten, aber auch für Heimwerker ist etwas dabei.

Langstiel-Heißluftgebläse/ -Unkrautvernichter für 19,99 Euro. Mit 20 Prozent Rabatt wird das Gerät von Parkside angeboten, das auf eine Leistung von 2.000 Watt kommt. Der Gehäusekopf ist drehbar und er lässt sich aufrecht aufstellen zum stationären Einsatz.

Bei Lidl gibt es ab 23.6.2022 wieder neue Angebote. (Bildquelle: Lidl)

Autostarthilfe, mit Kompressor und Powerbank für 69,99 Euro. Praktisches Mehrzweckgerät: Powerbank mit Li-Ionen-Akku und einer Leistung von 44,8 Wh, Kompressor mit Luftdruck von 0,3 bis 3,5 bar. Auch als Kfz-Starthilfe verwendbar.

Ältere Angebote bei Lidl ab 20. Juni

Ab Montag lässt sich bei Lidl wieder das eine oder andere Schnäppchen machen. Vor allem die Smart-Home-Produkte können sich sehen lassen.

Bei Lidl empfehlen wir einen Blick auf diese Produkte:

Smart Button für 9,99 Euro. Mit magnetischer Wandhalterung, für das Zigbee Smart Home gedacht.

für das Smart Home. Steuerbar via App oder per Sprache. Leuchtmittel gehören mit zum Lieferumfang Gartenstrahler für das Smart Home für 39,99 Euro. Als smarte Lichtsteuerung für den Innen- und Außenbereich gedacht. Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Ältere Technik-Angebote bei Lidl ab 15. Juni

Wegen Fronleichnam am Donnerstag, der in manchen Bundesländern Feiertag ist, bietet Lidl seine neuen Angebote bereits ab Mittwoch an. Vor allem Sommer- und Haushalts-Artikel stehen im Mittelpunkt.

Bei Lidl empfehlen wir einen Blick auf diese Produkte:

SodaStream für 59,99 Euro statt 109,99 Euro. Mit einem Rabatt über 45 Prozent gibt es den Wassersprudler mit einem Fassungsvermögen von 1 l.

für 11,99 Euro statt 14,99 Euro. Bestehend aus Front- und Rücklicht, lädt per USB auf. LED-Tischleuchte für 17,99 Euro. Verfügt über einen integrierten USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte.

Aktuelle Angebote bei Lidl. (Bildquelle: Lidl

LED-Solarleuchte für 9,99 Euro. Windmühle, Leuchtturm oder Erdmännchen stehen als Motive zur Verfügung. Für Garten, Terrasse oder Balkon geeignet.

Ältere Technik-Angebote bietet Lidl ab 13. Juni

Aktuell lohnt sich ein Besuch beim großen Aldi-Konkurrenten Lidl. Viele neue Artikel rund um den Sommer gibt es zu günstigen Preisen.

Bei Lidl empfehlen wir einen Blick auf diese Produkte:

Paddleboard-Set für 259 Euro. Steht in zwei Ausführungen bereit und bietet neben dem Paddel noch eine ​Doppelhubpumpe, einen Rucksack, einen Dry Bag, ein ​Reparaturkit und weiteres Zubehör.

für 3,99 Euro. Im Netzbeutel sind Frisbee, Fang-, Wurfscheibe, Tauchbälle und Tauchringe zu finden. Wasserdichte Schutzhülle für 6,99 Euro statt 10,99 Euro. Schützen Handys vor Wasser. Nur in den Filialen zu bekommen.