Welche neuen Serien und Fortsetzungen ihr mit dem „Sky Ticket Entertainment“ im Juni 2021 sehen könnt und welche Film-Premieren ihr diesen Monat mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ zusätzlich sehen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Im Juni 2021 beginnt auf dem Sky Ticket Entertainment unter anderem die fünfte Staffel von „Rick and Morty“, die vierte Staffel des „SEAL Team“ sowie die dritte Staffel von „Mayans MC“ und „Final Space“. Was Film-Premieren auf dem „Entertainment & Cinema“-Ticket angeht, ist der Juni 2021 leider nicht so vielversprechend. Highlight ist hier wohl die für Juni etwas unpassende Weihnachts-Romcom „Happiest Season“, die beim Publikum sowie den „GLAAD Media Awards“ gleichermaßen gut ankam.

Was im letzten Monat neu war, lest ihr hier: Neu bei Sky Ticket im Mai 2021.

Wir zeigen euch hier eine Übersicht über die kommenden Serien und Filme auf Sky Ticket. Bei den Listen besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Neue Serien im Juni 2021

Mit dem „Sky Ticket Entertainment“ könnt ihr die Inahlte von Sky 1, Sky Atlantic und weiteren Sendern live streamen und im On-Demand-Angebot ansehen. Im Juni 2021 stehen die folgende Serien-Premieren an:

Serie (Staffel) Sender Start Intelligence (1) Sky Comedy 01.06.21 SEAL Team (4) TNT Serie 03.06.21 Final Space (3) TNT Comedy 09.06.21 Coroner (3) 13th Street 17.06.21 Call your Mother (1) Sky Comedy 21.06.21 Rick and Morty (5) TNT Comedy 21.06.21 Breeders (2) Sky Comedy 22.06.21 Mayans MC (3) Sky Atlantic 22.06.21 Pandora (2) Syfy 24.06.21

Neue Filme im Juni 2021

Mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ bekommt ihr neben den oben angeführten Serien-Highlights auch noch die Inhalte der „Sky Cinema“-Sender, „TNT Film“ und „Kinowelt TV“. Im Juni 2021 stehen folgende Film-Premieren an:

Film (Jahr)

Genre (IMDb)

Premiere Ein Leben zwischen den Zeiten (2020) Fantasy (5,7) 02.06.21 The Doorman - Tödlicher Empfang (2020) Action (4,5) 04.06.21 River Runs Red (2018) Action (4,4) 05.06.21 The Broken Hearts Gallery (2020) Romcom (6,3) 07.06.21 Becky (2020) Action (5,9) 10.06.21 Bloumhouse's Der Hexenclub (2020) Fantasy (4,4) 11.06.21 Love in the Forecast (2020) Romcom (6,3) 14.06.21 Inheritance - Ein dunkles Vermächtnis (2020) Horror (3,7) 18.06.21 Made in China (2019) Dramedy (6,2) 19.06.21 The Roads Not Taken (2020) Drama (5,2) 21.06.21 Happiest Season (2020) Romcom (6,6) 24.06.21 Survive the Night (2020) Action (4,1) 25.06.21 No Good Deed (2020) Thriller (5,4) 30.06.21

