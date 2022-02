Was euch im Februar und März 2022 auf Sky Ticket erwartet, erfahrt ihr hier bei GIGA. Die neuen Serien, die ihr mit dem „Sky Ticket Entertainment“ sowie die Film-Premieren, die ihr mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ in diesem und im kommenden Monat sehen könnt, findet ihr hier in der Übersicht.

Beim „Sky Ticket Entertainment“ starten im März die neunte Staffel von „The Goldbergs“, die sechste Staffel von „Bull“ sowie die Fortsetzung der zweiten Staffel „Euphoria“. Mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ seht ihr im März den zweifachen Oscar-Gewinner „The Father“ mit Anthony Hopkins („Das Schweigen der Lämmer“, „Hitchcock“) und Olivia Colman („The Crown“, „Broadchurch“) in den Hauptrollen. Darüber hinaus könnt ihr „Promising Young Woman“, „Nobody“ und „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ im März schauen.

Nach kurzer Pause geht es am 23. März mit der zweiten Staffel von „Euphoria“ weiter:

Neue Serien im Februar & März 2022

Mit dem „Sky Ticket Entertainment“ könnt ihr die Inhalte von „Sky Atlantic“, „13th Street“, „Universal TV“ und weiteren Sendern im Live-Stream und als On-Demand-Angebot sehen. Im Februar und März 2022 stehen die folgende Serienstarts an:

Serie (Staffel) Sender Start A Discovery of Witches (3) Sky 1 01.02.22 Court Cam – Auf der Anklagebank Crime + Investigation 02.02.22 SurrealEstate (1) Syfy 02.02.22 Trockenzeit Sky Nature 02.02.22 Murder Nation Sky Crime 04.02.22 Q: Into the Storm Sky Documentaries 04.02.22 In Search of Darkness Sky Documentaries 05.02.22 Clash of the Cover Bands (1) E! Entertainment 06.02.22 Die Küste Afrikas Sky Nature 07.02.22 Landscapers Sky Atlantic 10.02.22 Veleno – Die Stadt der verlorenen Kinder Sky Crime 10.02.22 Wildes Portugal Sky Nature 10.02.22 Networld Sky Documentaries 13.02.22 Lass es, Larry! (11) Sky Comedy 15.02.22 Sort of (1) Sky Comedy 16.02.22 Wie KI lebendig wird Sky Documentaries 16.02.22 The Fear Index Sky Atlantic 17.02.22 Ikonen des 20. Jahrhunderts Sky Documentaries 17.02.22 Wildvögel in Australien Sky Nature 17.02.22 Law & Order: Organized Crime (2) 13th Street 23.02.22 Mega-Projekt: Flughafen New York National Geographic 23.02.22 Buried – Vedrängte Erinnerung Sky Crime 24.02.22 Hitlers Geldgeber History 25.02.22 Murder in the Family Sky Crime 01.03.22 Heartland Docs – Die Tierarzt-Familie Nat Geo Wild 02.03.22 Die Pavian-Gangs der Victoriafälle Sky Nature 04.03.22 Great Escapes mit Morgan Freeman History 06.03.22 Liverpool Narcos Sky Documentaries 06.03.22 Mission K Sky Documentaries 07.03.22 Relatively Famous: Ranch Rules E! Entertainment 07.03.22 Janet Jackson Sky Documentaries 11.03.22 The Rising (1) Sky Atlantic 11.03.22 Adam Dalgliesh, Scotland Yard (1) Sky Krimi 15.03.22 Funeral for a Dog (1) Sky Atlantic 17.03.22 Bull (6) 13th Street 23.03.22 Euphoria (2B) Sky Atlantic 23.03.22 The Goldbergs (9) Sky Comedy 28.03.22

Neue Filme im Februar & März 2022

Mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ bekommt ihr zusätzlich noch die Filme der „Sky Cinema“-Sender, „Warner TV Film“ und „Kinowelt TV“ zu sehen. Im Februar und März 2022 stehen folgende Film-Premieren an:

Film (Jahr)

Genre (IMDb)

Premiere You May Kiss the Bridesmaid Romcom (-) 02.02.22 Peter Hase 2 Komödie (6,2) 04.02.22 Da scheiden sich die Geister Komödie (5,4) 05.02.22 All My Life Drama (6,3) 09.02.22 Reminiscence Sci-Fi (5,9) 11.02.22 Book of Love Romcom (-) 12.02.22 Finding You Drama (6,3) 14.02.22 How It Ends Action (5,0) 16.02.22 Der Spion Thriller (7,2) 19.02.22 Billionaire Boys Club Biopic (5,6) 21.02.22 Ruthless Renegade Thriller (-) 23.02.22 Infidel Action (5,8) 26.02.22 Come Play Horror (5,8) 28.02.22 Amonite Drama (6,5) 02.03.22 Freaky Horror (6,4) 04.03.22 The Father Drama (8,3) 05.03.22 Possessor Horror (6,5) 07.03.22 A Love Yarn Romcom (-) 09.03.22 Nobody Action (7,4) 11.03.22 Operation Portugal Komödie (4,2) 12.03.22 Wander Action (4,9) 14.03.22 Minari – Wo wir Wurzeln schlagen Drama (7,5) 16.03.22 Run Hide Fight Action (6,4) 18.03.22 Promising Young Woman Thriller (7,5) 19.03.22 The Nest – Alles zu haben ist nie genug Thriller (6,3) 21.03.22 Farm to Fork to Love Romcom (-) 23.03.22 The Forever Purge Horror (5,4) 25.03.22 Malasaña 32 – Haus des Bösen Horror (5,5) 26.03.22 The Virtuoso Thriller (4,9) 28.03.22

„Nobody“ ist ab dem 11. März bei Sky zu sehen:

Wie schaust du Filme & Serien?

