Was euch im Oktober 2021 an Premieren auf Sky Ticket erwartet, seht ihr hier in der Übersicht. Hier auf GIGA findet ihr die neuen Serien, die ihr mit dem „Sky Ticket Entertainment“ und die Film-Premieren, die ihr mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ sehen könnt.

Im Oktober 2021 seht ihr mit dem „Sky Ticket Entertainment“ unter anderem die fünfte Staffel von „Animal Kingdom“, die dritte Staffel von „Miracle Workers“ und die siebte Staffel „Younger“.

Mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ seht ihr dazu noch die neue Verfilmung von „Mortal Kombat“, den auf einem wahren Gefängnisausbruch basierende „Escape from Pretoria“ und in „Our Ladies“ wie katholische Schulmädchen endlich ein Stück Freiheit genießen.

Neue Serien im Oktober 2021

Mit dem „Sky Ticket Entertainment“ könnt ihr die Inhalte von „Sky Atlantic“, „13th Street“, „Universal TV“ und weiteren Sendern im Live-Stream und als On-Demand-Angebot sehen. Im Oktober 2021 stehen die folgende Serien-Premieren an:

Serie (Staffel) Sender Start Young Rock (1) Sky Comedy 04.10.21 Hudson & Rex (3) Warner TV Serie 05.10.21 Younger (7) Warner TV Comedy 09.10.21 Miracle Workers (3) Warner TV Comedy 12.10.21 Wellington Paranormal (1) Sky Comedy 12.10.21 Flatbush Misdemeanors (1) Sky Comedy 13.10.21 Animal Kingdom (5) Warner TV Serie 15.10.21 Departure (2) Universal TV 25.10.21 The Syndicate (1) Sky 1 26.10.21 Day of the Dead (1) Syfy 27.10.21 Verdacht/Mord (2) 13th Street 31.10.21

Neue Filme im Oktober 2021

Mit dem Kombi-Ticket „Entertainment & Cinema“ bekommt ihr zusätzlich noch die Filme der „Sky Cinema“-Sender, „Warner TV Film“ und „Kinowelt TV“ zu sehen. Im Oktober 2021 stehen folgende Film-Premieren an:

Film (Jahr)

Genre (IMDb)

Premiere Der göttliche Andere (2020) Komödie (5,3) 02.10.21 Blood On My Name (2019) Thriller (5,7) 04.10.21 Flucht aus Pretoria (2020) Thriller (6,8) 10.10.21 The Wolf of Snow Hollow (2020) Komödie (6,2) 12.10.21 Mortal Kombat (2021) Action (6,1) 15.10.21 Fatale (2020) Thriller (5,4) 16.10.21 Let Them All Talk (2020) Dramedy (6,1) 18.10.21 Jim Knopf und die Wilde 13 (2020) Abenteuer (6,4) 22.10.21 Beyond the Law (2019) Action (3,9) 23.10.21 Cats & Dogs 3 - Pfoten vereint! (2020) Komödie (3,7) 24.10.21 A Secret to Keep (2020) Drama (-) 25.10.21 Our Ladies (2019) Dramedy (6,9) 29.10.21

