Steam-Spieler können sich diese Woche besonders freuen: Nicht nur erscheint in wenigen Tagen ein Spiel, auf das sich besonders Monster-Hunter-Fans freuen, auch ein preisgekrönter PlayStation-Hit wandert auf den PC. Schließlich gibt's noch das Remake eines ganz besonderen Strategieklassikers.

Returnal Facts

Diese Woche ist auf Steam für jeden etwas dabei. Mit Wild Hearts etwa geht ein Spiel in den Release, das Monster Hunter kaum ähnlicher sein könnte – und ziemlich gut sieht es auf den Bildern und im Trailer auch aus. Wir zeigen euch die drei spannendsten Releases diese Woche.

Wild Hearts: Release am 16. Februar

In Wild Hearts schreit alles „Monster Hunter!“, angefangen von der Spielmechanik bis hin zu den gigantischen Ungeheuern, die mit der richtigen Strategie erlegt werden müssen. Das Besondere: Wild Hearts lässt euch die uralte Technologie „Karakuri“ nutzen, mit der ihr extrem schnell große Fallen und Apparaturen baut, die euch den Kampf auf individuelle Art erleichtern. Wild Hearts auf Steam anschauen.

Schaut euch 7 Minuten Gameplay zu Wild Hearts an:

Wild Hearts – 7 Minuten Gameplay

Returnal: Release am 15. Februar

Ja, Returnal ist bereits erschienen, aber – was sicherlich besonders PC-Spieler wissen – eben nur auf den PlayStation-Konsolen. Am 15. Februar erscheint nun der hochgelobte Science-Fiction-Shooter endlich auf Steam.

In Returnal dreht sich alles um eine mysteriöse Zeitschleife. Die Protagonistin Selene überlebt gerade so eine Bruchlandung auf einem fremden Planeten, muss jetzt aber einen Weg zurück nach Hause finden. Die Reise führt sie nicht nur durch uralte Zivilisationen, sondern ist aufgrund der fremden Kreaturen auch wahnsinnig gefährlich. Als sie das erste Mal stirbt, wird eines klar: Sie befindet sich in einer Zeitschleife, die sich aber irgendwie auch immer verändert. Returnal auf Steam anschauen.

Schaut in den Trailer zu Returnal:

Returnal – offizieller PC-Ankündigungs-Trailer

Pharaoh: A New Era – Release am 15. Februar

Der Strategieklassiker Pharao aus dem Jahr 1999 bekommt ein Remake mit aufgehübschter Grafik und modernisierter Spielmechanik. Pharaoh: A New Era lässt euch eine gigantische ägyptische Zivilisation bauen und entwickeln, wobei ihr Handel mit euren Nachbarn treibt, Plagen aushalten müsst und sogar Götter auf euren Straßen sehen werdet. Passt nur auf, dass ihr eben die nicht erzürnt. Pharaoh: A New Era auf Steam anschauen.

Schaut in den Trailer zu Pharaoh: A New Era:

Pharaoh: A New Era - Game Evolution Trailer

Nächste Woche dann erscheint Atomic Hearts, ein Mystery-Horror-Shooter, der schon seit einer ganzen Weile heiß erwartet wird. Der Februar bleibt also auch weiterhin vollgestopft mit Releases.

