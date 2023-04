Eigentlich sollten die selbstlöschenden WhatsApp-Nachrichten nach einiger Zeit verschwinden. Das muss aber nicht so sein: WhatsApp selbst erlaubt es nun, sie länger im Chat zu behalten. Der Absender muss aber zustimmen, sonst verschwinden sie wie gewohnt.

WhatsApp: Ablaufende Nachrichten speichern

Die ablaufenden oder selbstlöschenden Nachrichten bei WhatsApp sind eigentlich so konzipiert, dass sie nach einer vorher festgelegten Zeit wieder verschwinden. An diesem Prinzip wackelt der Messenger jetzt. In einer Ankündigung ist zu lesen, dass selbstlöschende Nachrichten unter Umständen doch nicht gelöscht werden.

Ganz so schlimm ist es dann aber doch nicht. Niemand muss sich Gedanken darüber machen, dass temporäre Nachrichten einfach so für immer sichtbar bleiben. Damit die ablaufenden Nachrichten abrufbar bleiben, muss der Absender in jedem Fall zustimmen. Er erhält eine Benachrichtigung darüber, dass jemand die Nachricht aufbewahren möchte. Das kann erlaubt oder abgelehnt werden.

Eine wichtige Sache sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden: Wenn der Absender damit einverstanden ist, dass die Nachricht im Chat verbleibt, dann lässt sich diese Entscheidung laut WhatsApp nicht mehr rückgängig machen. Nutzer sollten also immer genau abwägen, ob sie den Verbleib auch wirklich erlauben wollen. Auch eine Ablehnung stellt eine endgültige Entscheidung dar.

Gespeicherte Nachrichten lassen sich nach vergebener Erlaubnis im Chat selbst und im Ordner „Behaltene Nachrichten“ finden (Quelle: WhatsApp).

Tipps und Tricks rund um WhatsApp seht ihr im Video:

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest

auf YouTube

WhatsApp: Mehr Auswahl bei selbstlöschenden Nachrichten

Derzeit können Nutzer für selbstlöschende Nachrichten einen Zeitraum von 24 Stunden, 7 Tagen oder 90 Tagen wählen. Das wird sich aber ändern, denn es kommen bald neue Möglichkeiten hinzu. So kann eine Nachricht zum Beispiel schon nach einer, drei, sechs oder zwölf Stunden verschwinden.

