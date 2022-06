Was euch im Mai und Juni 2022 auf WOW (ehemals Sky Ticket) erwartet, erfahrt ihr hier bei uns. Die neuen Serien, die ihr mit dem „WOW Serien“ sowie die Film-Premieren, die ihr mit dem Kombi-Ticket „Filme & Serien“ in diesem und im kommenden Monat sehen könnt, findet ihr hier in der Übersicht.

WOW (ehemals Sky Ticket) Facts

Bei „WOW Serien“ (ehemals „Sky Ticket“) startet im Juni die zweite Staffel von „Young Rock“, „Devils“ sowie „The Equalizer“, außerdem die mittlerweile 21. Staffel von „Law & Order“. Mit dem Kombi-Ticket „Filme & Serien“ seht ihr dazu den neuesten Bond-Streifen „James Bond 7: Keine Zeit zum Sterben“ sowie die Fortsetzung der kultigen Geisterjäger aus den 80er-Jahren mit „Ghostbuster: Legacy“. Dazu ist im Juni der mehrfach prämierte Mystery-Thriller „Last Night in Soho“ bei WOW zu sehen.

Am 21. Juni startet die zweite Staffel von „Devils“:



Devils | Staffel 2 Trailer | (SKY Studios)

Neue Serien im Mai & Juni 2022

Mit dem „WOW Serien“ könnt ihr die Inhalte von „Sky Atlantic“, „13th Street“, „Universal TV“ und weiteren Sendern im Live-Stream und als On-Demand-Angebot sehen. Im Mai und Juni 2022 stehen die folgende Serienstarts an:

Serie (Staffel) Sender Start Almost Fly (1) Warner TV Serie 2.5.22 The Righteous Gemstones (2) Sky Comedy 7.5.22 Private Eyes (5) 13th Street 11.5.22 Tschugger (1) Sky Comedy 12.5.22 Das Boot (3) Sky 1 14.5.22 The Time Traveler's Wife (1) Sky Atlantic 16.5.22 Home Economics (2) Sky Comedy 17.5.22 The Good Doctor (5B) Sky 1 17.5.22 Bloods (2) Sky Comedy 18.5.22 Robot Chicken (11B) Warner TV Comedy 23.5.22 Welcome to Flatch (1) Sky Comedy 26.5.22 The Rising (1) Sky Atlantic 27.5.22 Westworld (4) Sky Atlantic 27.5.22 The Endgame (1) Sky Atlantic 29.5.22 Black Lake (1) Sky Atlantic 1.6.22 Ghislaine Maxwell – Partner in Crime (1) Sky Documentaries 3.6.22 Icahn: Der rastlose Milliardär Sky Documentaries 6.6.22 Girls5eva (2) WOW 6.6.22 Nach dem Krieg: Syrische Familien auf der Suche nach Normalität Sky Documentaries 7.6.22 Verbrechen von nebenan (2A) Sky Crime 8.6.22 Bel-Air (1 dt.) WOW 8.6.22 The Magicians (4) Universal TV 11.6.22 Young Rock (2) Sky Comedy 13.6.22 S.W.A.T. (5B) Sky 1 15.6.22 Midwich Cuckoos (1) Sky Atlantic 16.6.22 SEAL Team (5) Warner TV Serie 16.6.22 The Equalizer (2) Sky 1 20.6.22 Devils (2) Sky Atlantic 21.6.22 Law & Order (21) 13th Street 21.6.22 Death on the Beach (1) Sky Crime 23.6.22 Phoenix Rising Sky Documentaries 24.6.22 Westworld (4) Sky Atlantic 27.6.22 Joe vs Carole (1) WOW 27.6.22 We own this City (1) Sky Atlantic 29.6.22 Sarah – Das Mädchen aus Avetrana (1) Sky Documentaries 30.6.22

Neue Filme im Mai & Juni 2022

Mit dem Kombi-Ticket „Filme & Serien“ bekommt ihr zusätzlich noch die Filme der „Sky Cinema“-Sender und „Warner TV Film“ zu sehen. Im Mai und Juni 2022 stehen folgende Film-Premieren an:

Film (Jahr)

Genre (IMDb)

Premiere The Colour Room Drama (6,8) 2.5.22 Kings of Hollywood Komödie (5,7) 6.5.22 Anti-Life – Tödliche Bedrohung Sci-Fi (3,1) 7.5.22 Half Brothers Dramedy (6,) 9.5.22 Weißbier im Blut Komödie (5,6) 11.5.22 Snake Eyes: G.I. Joe Origins Action (5,4) 13.5.22 The Many Saints of Newark Thriller (6,3) 14.5.22 Every Breath You Take Thriller (5,3) 16.5.22 SAW – Spiral Horror (5,2) 2.5.22 Der Mauretanier Thriller (7,4) 21.5.22 Together Together Komödie (6,4) 23.5.22 Miss Beautiful Komödie (6,4) 25.5.22 Rock Dog 2 Animation (5,) 26.5.22 Catweazle Komödie (5,5) 27.5.22 Spirit – Frei und Ungezähmt Animation (5,5) 28.5.22 The Unholy Horror (5,1) 3.5.22 James Bond 7: Keine Zeit zu Sterben Action (7,3) 3.6.22 Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft Komödie (-) 4.6.22 Last Night in Soho Mystery (7,1) 6.6.22 Fabian oder der Gang vor die Hunde Drama (7,3) 8.6.22 Plan A – Was würdest du tun? Drama (5,6) 10.6.22 Cry Macho Western (5,7) 11.6.22 Vanquish Action (2,8) 13.6.22 Ghostbusters: Legacy Sci-Fi (7,1) 17.6.22 False Positive Horror (4,7) 18.6.22 Falling Drama (6,5) 2.6.22 Here Today Komödie (6,6) 22.6.22 The Misfits – Die Meisterdiebe Action (4,3) 24.6.22 Pil Animation (-) 25.6.22 Freundschaft Reloaded Komödie (-) 27.6.22

„Ghostbusters: Legacy“ ist ab dem 17. Juni bei Sky zu sehen:

Ghostbusters: Legacy | Trailer (Sony Pictures)

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).