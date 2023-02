Im Xbox Game Pass gibt es Hunderte Spiele, die ihr für eine monatliche Gebühr alle zocken könnt. Jetzt wurden die neuen Spiele für den Februar enthüllt. Besonders Aufbau- und Mittelalter-Fans werden mit der Auswahl wunschlos glücklich werden.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf Hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jeden Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Xbox Game Pass: Aufbau-Hit und Mittelalter-RPG kommen nächste Woche

Der Game Pass für Xbox und PC wird mehrmals im Monat um neue Spiele erweitert. Ein Highlight der nächsten Woche ist dabei Mount & Blade 2: Bannerlord. In dem RPG startet ihr als einfacher Soldat und könnt euch in actionreichen Schlachten bis zum König hocharbeiten. In Cities: Skylines Console Remastered für die Xbox Series X|S geht es dann darum, eine funktionierende Stadt zu errichten und ihre Bewohner glücklich zu machen. Zuletzt kommt auch der Shooter Shadow Warrior 3 in den Abo-Service.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass an:

Madden NFL 23 (ab sofort verfügbar)



SD Gundam Battle Alliance (ab sofort verfügbar)

Mount & Blade 2: Bannerlord (ab 14. Februar 2023)

Cities: Skylines Console Remastered (ab 15. Februar 2023)

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (16. Februar 2023)

Atomic Heart (ab 21. Februar 2023)

Wo Long: Fallen Dynasty (ab 03. März 2023)

MLB The Show 23 (ab 28. März 2023)

Minecraft Legends (ab 18. April 2023)

Redfall (ab 02. Mai 2023)

Mitte und Ende jeden Monats werden auch wieder einige Spiele aus dem Abo-Service entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verlassen den Game Pass Mitte Februar:

Recompile (15. Februar)

Skul: The Hero Slayer (15. Februar)

Jack der Monster-Schreck und der Stab des Verderbens (15. Februar)

Besiege Console Game Preview (15. Februar)

CrossfireX: Operation Catalyst (15. Febraur)

Infernax (15. Februar)

Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer