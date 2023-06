Microsoft erweitert den Game Pass regelmäßig um neue Spiele für Xbox-Konsolen und PC. Jetzt können sich Spieler auf eine Stardew-Valley-Alternative freuen. Die Fans auf Steam haben für die Farmsimulation bereits sehr viel Lob übrig.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Xbox Game Pass: Auf dieses Spiel könnt ihr euch freuen.

Microsoft hat neue Spiele für den Xbox Game Pass angekündigt. Ein Highlight ist Story of Seasons: Friends of Mineral Town, das am 29. Juni Einzug ins Spiele-Abo für Xbox-Konsolen und PC hält. Besonders Gamer, die Stardew Valley lieben, sollten die Farmsimulation genau im Auge behalten. Auch dort müsst ihr nämlich einen alten Bauernhof wieder auf Vordermann bringen und könnt euch währenddessen in die Stadtbewohner verlieben.

Auf Steam erfreut sich Story of Seasons: Friends of Mineral Town großer Beliebtheit. Ganze 94 Prozent der Spieler geben der Simulation einen Daumen nach oben. Vor allem löst sie viel Nostalgie aus, denn es handelt sich um eine Neuauflage des auf dem Game Boy Advance erschienenen Harvest Moon: Friends of Mineral Town.

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass für Xbox und PC an:

Need for Speed Unbound (ab sofort verfügbar)

The Bookwalker Thief of Tales (ab sofort verfügbar)

Bramble: The Mountain King (ab sofort verfügbar)

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch (ab sofort verfügbar)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (ab 29. Juni verfügbar)

Arcade Paradise (ab 03. Juli verfügbar)

Swords and Fairy: Together Forever (ab 05. Juli verfügbar)

Schaut euch hier den Trailer zu Story of Seasons: Friends of Mineral Town an:



Game Pass: Diese Spiele verschwinden schon bald

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verlassen den Game Pass Ende Juni:

DJMax Respect Vl (30. Juni)

Empire of Sin (30. Juni)

Matchpoint – Tennis Championships (30. Juni)

Olija (30. Juni)

Omori (30. Juni)

Road 96 (30. Juni)

Ubisoft bietet eine eigene Version des Game Pass auf der Xbox an:

Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).