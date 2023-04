Der Game Pass liefert Spielern mit einer Xbox oder einem PC einen regelmäßigen Zustrom an neuen Games. Jetzt kommt ein Strategie-Hit ins Abo, der euch in die bekannte blockige Welt aus Minecraft führt.

Der Game Pass ermöglicht euch den Zugriff auf Hunderte Spiele. Allerdings ist das Angebot für Xbox Series X|S und PC nicht immer gleich. Mitte und Ende jedes Monats nehmen einige Spiele ihren Abschied. Dafür bekommt ihr aber auch regelmäßig Nachschub.

Jetzt im Game Pass: Minecraft, aber als Strategiespiel

Es gibt wieder Spiele-Nachschub für den Xbox Game Pass. Microsoft hat bereits einige Spiele für den April bekannt gegeben. Der aktuelle Neuzugang ist Minecraft Legends. Das Spin-Off zum blockigen Welterfolg unterscheidet sich deutlich vom Original. Anstatt alleine zu überleben und zu bauen, kontrolliert ihr jetzt Armeen bestehend aus bekannten und neuen Minecraft-Mobs. Anders als in Strategie-Spielen wie Age of Empires kontrolliert ihr allerdings immer noch direkt euren Charakter, der seinen Untergebenen dann verschiedene Befehle geben kann. Minecraft Legends erscheint am 18. April und kommt dann direkt ins Spiele-Abo (zum Spiel im Microsoft Store).

Schaut euch hier die komplette Liste an neuen Spielen im Game Pass für Xbox und PC an:

Loop Hero (ab sofort verfügbar)

Iron Brigade (ab sofort verfügbar)

Ghostwire Tokyo (ab 12. April verfügbar)

NHL 23 (ab 13. April verfügbar)

Minecraft Legends (ab 18. April verfügbar)

Coffee Talk 2: Hibiscus & Butterfly (ab 20. April verfügbar)

Homestead Arcana (ab 21. April verfügbar)

The Last Case of Benedict Fox (ab 27. April verfügbar)

Redfall (ab 02. Mai 2023 verfügbar)

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Mitte und Ende jeden Monats werden einige Spiele aus dem Xbox Game Pass entfernt. Um dann noch weiterzocken zu können, müsst ihr das Spiel im Microsoft-Store kaufen. Glücklicherweise erhaltet ihr dabei einen Rabatt von 20 Prozent.

Diese Spiele verlassen den Game Pass Ende April:

Bugsnax (30. April)

Unsouled (30. April)

Destroy All Humans! (30. April)

Dragon Quest Builders 2 (30. April)

Tetris Effect: Conntected (30. April)

Diese Spiele dürft ihr im April 2023 nicht verpassen:

Xbox Series X und Game Pass kaufen

Noch keine Xbox Series X? Die besten Deals für Microsofts neue Konsole haben wir in einem Sammelartikel zusammengefasst. Für Xbox-Konsolen und PC kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Game Pass Ultimate ist mit 12,99 Euro im Monat noch etwas teurer (im Microsoft Store ansehen).