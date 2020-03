Bildquelle: Beats (Apple)

Apple hat neue Kopfhörer auf den Markt gebracht. Die heißen aus gutem Grund aber nicht direkt „AirPods“, sondern stammen vom Tochterunternehmen Beats. Ab sofort gibt es sie nun auch direkt bei Amazon.

Ursprünglicher Artikel:

Was viele abseits der AirPods vergessen: Apple ist auch alleiniger Eigentümer der bekannten Kopfhörer-Marke „Beats“, die im Mai 2014 für 3,2 Milliarden Dollar erworben wurde. Erwartet wird nun in Kürze die Vorstellung der Powerbeats4, deren Existenz bereits innerhalb von iOS 13.3 und 13.3.1 vorab verraten wurde – wir berichteten. Diese Hinweise finden ihre Bestätigung jetzt in Form neuer Dokumente.

Die Powerbeats4 werden die Powerbeats3 beerben – äußerlich wird sich nicht viel ändern:

Apples neue AirPods-Alternative: Zulassung für Powerbeats4 bekannt

Wie unter anderem auch MacRumors berichtet, erhielt Apple kürzlich die FCC-Zulassung für ein Paar drahtlose Ohrhörer mit der Modellnummer A2015. Darin werden sie zunächst als „Power Beats Wireless“ bezeichnet. Dieser Umstand und die beiliegenden Zeichnungen deuten auf die neuen Powerbeats4 hier. Bei der FCC handelt es sich um die Federal Communications Commission, also die Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte in den USA.

Die Powerbeats4 werden folglich die älteren Powerbeats3 im Beats-Portfolio ersetzen. Statt des älteren Apple W1 werden sie, wie die aktuellen AirPods und auch die Powerbeats Pro, auf den neuen H1-Chip setzen. Somit ist der Weg auch frei für „Hey Siri“, Apples berührungslose Sprachsteuerung.

Preise und Release der neuen Beats-Kopfhörer

Vollkommen kabellos sind die neuen Bluetooth-Kopfhörer aber nicht. Im Gegensatz zu den AirPods und eben auch zu den Powerbeats Pro werden die Ohrstücke untereinander mit einem kurzen Kabel verbunden sein, wie auch schon bei den Powerbeats3. Auch preislich dürften sie sich an den Vorgängern orientieren. Offiziell kosten sie 199,95 Euro, sind im Markt zu bekommen. Ein ähnliches Preisgefüge wird für die Powerbeats4 erwartet.

Mit einer Vorstellung auf großer Bühne rechnen wir aber nicht. Wir werden also nicht unbedingt auf das etwaige Apple-Event am 31. März warten müssen. Wahrscheinlicher ist eine Ankündigung in den nächsten Tagen und Wochen per Pressemitteilung.