Aldi bietet in seinen Filialen und im Online-Shop ab heute, dem 25. August, wieder viele neue Angebote an. Welche sich davon lohnen, klären wir in unserer Übersicht.

Aldi Nord und Aldi Süd: Neue Angebote ab 25. August

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns Zelte und mehrere Grills aufgefallen sind:

Neue Angebote bei Aldi Nord (Bildquelle: Aldi Nord)

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

LED-Leisten oder -Spots für 19,99 Euro. Hier liegen drei LED-Lichtleisten oder sechs LED-Spots im Paket, die sich per Fernbedienung steuern lassen.

für 19,99 Euro. Hier liegen drei LED-Lichtleisten oder sechs LED-Spots im Paket, die sich per Fernbedienung steuern lassen. LED-Spot-Strahler für 12,99 Euro. Für innen und außen konzipiert. Mit Batterien, Erdspieß und Montagematerial. Mehrere Farben stehen zur Auswahl.

für 12,99 Euro. Für innen und außen konzipiert. Mit Batterien, Erdspieß und Montagematerial. Mehrere Farben stehen zur Auswahl. LED-Leuchtmittel für 3,99 Euro. In Birnen-, Kerzen- oder Mini-Birnenform gehalten. Die Leuchtmittel geben eine warmweiße Lichtfarbe ab.

für 3,99 Euro. In Birnen-, Kerzen- oder Mini-Birnenform gehalten. Die Leuchtmittel geben eine warmweiße Lichtfarbe ab. Klapptritt für 24,99 Euro. Verfügt über zwei Stufen und lässt sich zusammenklappen. Eine weiße und graue Variante wird angeboten.

für 24,99 Euro. Verfügt über zwei Stufen und lässt sich zusammenklappen. Eine weiße und graue Variante wird angeboten. Farbsprühpistole für 39,99 Euro. Wandfarben, Lacke und Lasuren werden gleichmäßig aufgetragen. Das Fassungsvermögen beträgt 1 l.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Edelstahl-Topf für 13,99 Euro. Für alle Herdarten geeignet. Der Topf kommt auf einen Durchmesser von 24 cm.

für 13,99 Euro. Für alle Herdarten geeignet. Der Topf kommt auf einen Durchmesser von 24 cm. Isolierkanne für 9,99 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen von 1 l und besteht aus Edelstahl. Mehrere Farben stehen zur Auswahl.

für 9,99 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen von 1 l und besteht aus Edelstahl. Mehrere Farben stehen zur Auswahl. Thermo-Pfanne für 14,99 Euro. Besteht aus Aluguss und bietet einen Durchmesser von 28 cm. Die Pfanne ist spülmaschinengeeignet.

für 14,99 Euro. Besteht aus Aluguss und bietet einen Durchmesser von 28 cm. Die Pfanne ist spülmaschinengeeignet. Messerblock für 19,99 Euro. Das Set besteht aus fünf Messern und einem Block. Chefmesser, Brotmesser, Santokumesser, Allzweck-Messer und Schälmesser sind mit dabei.

für 19,99 Euro. Das Set besteht aus fünf Messern und einem Block. Chefmesser, Brotmesser, Santokumesser, Allzweck-Messer und Schälmesser sind mit dabei. Fahrradtasche oder Einkaufstrolley für 19,99 Euro. Das Produkt kann als wasserfeste Fahrradtasche oder Fahrrad-Einkaufstrolley verwendet werden. Aldi bietet mehrere Farbvarianten an.

Wie viel wisst ihr über Aldi?

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 22. August

Wir beginnen mit dem Online-Shop, wo uns einige Gaming-Produkte aufgefallen sind.

Curved-Gaming-Monitor für 279 Euro. Der Bildschirm bietet eine Diagonale von 80 cm (31,5 Zoll) und ist an den Seiten nach innen gebogen. Die Auflösung beträgt 2.560 x 1.440 Pixel.

für 279 Euro. Der Bildschirm bietet eine Diagonale von 80 cm (31,5 Zoll) und ist an den Seiten nach innen gebogen. Die Auflösung beträgt 2.560 x 1.440 Pixel. Gaming-Tastatur für 29,99 Euro. Bietet präzise Druckpunkte und spürbares Feedback. Es handelt sich um ein halbmechanisches Keyboard. Extratasten zur Mediensteuerung sind mit dabei.

für 29,99 Euro. Bietet präzise Druckpunkte und spürbares Feedback. Es handelt sich um ein halbmechanisches Keyboard. Extratasten zur Mediensteuerung sind mit dabei. Gaming-Maus für 24,99 Euro. Präzise und schnell dank 5.000 DPI. Mit sieben programmierbaren Tasten für oft genutzte Funktionen.

für 24,99 Euro. Präzise und schnell dank 5.000 DPI. Mit sieben programmierbaren Tasten für oft genutzte Funktionen. Gaming-Headset für 64,99 Euro. Keine störenden Kabel durch 2,4-GHz-Funkverbindung. In den Kopfhörern sind 40-mm-Lautsprecher verbaut.

für 64,99 Euro. Keine störenden Kabel durch 2,4-GHz-Funkverbindung. In den Kopfhörern sind 40-mm-Lautsprecher verbaut. Gaming-Notebook für 1.049 Euro. Das Display kommt auf 39,6 cm (15,6 Zoll), dem Intel-Prozessor i5-12450H stehen 1 TB Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite.

für 1.049 Euro. Das Display kommt auf 39,6 cm (15,6 Zoll), dem Intel-Prozessor i5-12450H stehen 1 TB Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Gaming-Stuhl für 189 Euro. Um ganze 36 Prozent reduziert ist dieser schwarze Chefsessel. Armlehnen, Sitzhöhe, Rückenlehne und Lendenwirbelpolster lassen sich einstellen.

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Laptop-Arbeitstablett für 19,99 Euro. Mit integriertem Mauspad. Hinzu kommen drei Polster und zwei Steckfächer.

für 19,99 Euro. Mit integriertem Mauspad. Hinzu kommen drei Polster und zwei Steckfächer. Wandmaltafel für 24,99 Euro. Mit Papierrolle, Magneten, Kreide und Schwamm. Die Tafel lässt sich aufklappen und besitzt innen ein magnetisches Whiteboard.

für 24,99 Euro. Mit Papierrolle, Magneten, Kreide und Schwamm. Die Tafel lässt sich aufklappen und besitzt innen ein magnetisches Whiteboard. Rucksack für 12,99 Euro. In mehreren Farben und Varianten zu bekommen. Mit Motiven von Donald, Micky, Minnie oder Snoopy.

für 12,99 Euro. In mehreren Farben und Varianten zu bekommen. Mit Motiven von Donald, Micky, Minnie oder Snoopy. Uno Express für 4,99 Euro. Das Kartenspiel ist ab sieben Jahren geeignet und steht bei Aldi Nord in verschiedenen Ausführungen bereit.

für 4,99 Euro. Das Kartenspiel ist ab sieben Jahren geeignet und steht bei Aldi Nord in verschiedenen Ausführungen bereit. CD-Player Bibi & Tina für 39,99 Euro. Mit UKW-Radio, einem CD-Player und einem Mikrofon ausgestattet.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Schulrucksack für 24,99 Euro. In vier verschiedenen Farben erhältlich. Mit großem Hauptfach und einem gepolstertem Laptopfach. Das Fassungsvermögen beträgt 28 l.

für 24,99 Euro. In vier verschiedenen Farben erhältlich. Mit großem Hauptfach und einem gepolstertem Laptopfach. Das Fassungsvermögen beträgt 28 l. Collegeblock für 2,69 Euro. Kariert und mit Randlinien ist dieser Premium-Collegeblock (DIN A4) ausgestattet. 120 Blatt stehen bereit.

für 2,69 Euro. Kariert und mit Randlinien ist dieser Premium-Collegeblock (DIN A4) ausgestattet. 120 Blatt stehen bereit. Mal- oder Zeichenblock für 1,99 Euro. Der Malblock besteht aus 80 Blatt (80 g/m²), der Zeichenblock aus 20 Blatt (90 g/m²).

für 1,99 Euro. Der Malblock besteht aus 80 Blatt (80 g/m²), der Zeichenblock aus 20 Blatt (90 g/m²). Magnetbuchstaben für 3,99 Euro. In dem Set lassen sich 100 Klein- und Großbuchstaben finden. In einer weiteren Variante liegen stattdessen Zahlen in der Box.

für 3,99 Euro. In dem Set lassen sich 100 Klein- und Großbuchstaben finden. In einer weiteren Variante liegen stattdessen Zahlen in der Box. Wurfgleiter für 4,99 Euro. Auch den Wurfgleiter gibt es bei Aldi Süd in vier verschiedenen Farben. Die Spannweite beträgt 49 cm. Das Spielzeug ist ab fünf Jahren geeignet.

für 4,99 Euro. Auch den Wurfgleiter gibt es bei Aldi Süd in vier verschiedenen Farben. Die Spannweite beträgt 49 cm. Das Spielzeug ist ab fünf Jahren geeignet. Spielzeugauto-Set für 4,99 Euro. Im Set lassen sich fünf detailgetreue Matchbox-Autos finden. Die Autos sind ab drei Jahren geeignet.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 18. August

Wir starten mit dem Online-Shop, wo uns einige Möbelstücke aufgefallen sind.

Schlafsessel für 319 Euro. Vielseitig einsetzbar als Sessel oder Gästebett. Ein bequemes Kissen gehört mit zum Lieferumfang.

für 319 Euro. Vielseitig einsetzbar als Sessel oder Gästebett. Ein bequemes Kissen gehört mit zum Lieferumfang. Garderobenschrank für 249 Euro. Mit mehreren Einlegeböden, einer Kleiderstange und zwei Schubkästen. Die Abmessungen des Schranks belaufen sich auf 81 x 196 x 41 cm.

für 249 Euro. Mit mehreren Einlegeböden, einer Kleiderstange und zwei Schubkästen. Die Abmessungen des Schranks belaufen sich auf 81 x 196 x 41 cm. Metallregal für 139 Euro. Im Industrial-Design gehalten, bietet dieses Regal viel Platz für Bücher, Spiele und Deko-Artikel. Die Maße kommen auf 114 x 185 x 35 cm.

für 139 Euro. Im Industrial-Design gehalten, bietet dieses Regal viel Platz für Bücher, Spiele und Deko-Artikel. Die Maße kommen auf 114 x 185 x 35 cm. Teppich für 69,99 Euro. Um ganze 65 Prozent reduziert bietet Aldi diesen „New Shape“-Teppich an. Er kommt auf etwa 200 x 140 cm.

für 69,99 Euro. Um ganze 65 Prozent reduziert bietet Aldi diesen „New Shape“-Teppich an. Er kommt auf etwa 200 x 140 cm. Vintage-Spotleuchte für 59,99 Euro. Kostet im Online-Shop gerade ein Drittel weniger als sonst. Mit drei dreh- und schwenkbaren Strahlern.

für 59,99 Euro. Kostet im Online-Shop gerade ein Drittel weniger als sonst. Mit drei dreh- und schwenkbaren Strahlern. Elektrische Zahnbürste für 99,99 Euro. Nach Angaben des Herstellers reicht schon eine einzige Akkuladung für bis zu 300 Tage Laufzeit. Aldi bietet viele verschiedenen Farben an.

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Rattan-Sitzbank für 79,99 Euro. Mit Kissen, Schuhablage und Aufbewahrungsfach. Die Maße kommen auf 80 × 43 × 37 cm.

für 79,99 Euro. Mit Kissen, Schuhablage und Aufbewahrungsfach. Die Maße kommen auf 80 × 43 × 37 cm. Rattan-Couchtisch für 49,99 Euro. Besteht aus einem Metallgestell und einem Ablagekorb in Rattan-Optik. Der Durchmesser liegt bei 54,5 cm.

für 49,99 Euro. Besteht aus einem Metallgestell und einem Ablagekorb in Rattan-Optik. Der Durchmesser liegt bei 54,5 cm. Recycelter Topf für 24,99 Euro. Besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium. Für alle Herdarten geeignet. Der Topf bietet einen Durchmesser von 20 cm.

für 24,99 Euro. Besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium. Für alle Herdarten geeignet. Der Topf bietet einen Durchmesser von 20 cm. Recycelte Pfanne für 12,99 Euro. Auch diese Pfanne wurde aus alten Dosen hergestellt. Der Durchmesser liegt bei 20 cm.

für 12,99 Euro. Auch diese Pfanne wurde aus alten Dosen hergestellt. Der Durchmesser liegt bei 20 cm. Einkochautomat für 79,99 Euro. Mit einem Volumen von 27 l. Die Temperatur lässt sich zwischen 30 und 100 Grad einstellen.

Diese Angebote bietet Aldi Süd:

Bürostuhl für 99,99 Euro. Sitzhöhe und Rückenlehne sind stufenlos verstellbar. Die maximale Belastbarkeit gibt der Hersteller mit 110 kg an.

für 99,99 Euro. Sitzhöhe und Rückenlehne sind stufenlos verstellbar. Die maximale Belastbarkeit gibt der Hersteller mit 110 kg an. Mehrfach-Steckdose mit USB für 12,99 Euro. Aldi bietet verschiedene Modelle an, die teils vier Stecker aufnehmen können und über zwei USB-Anschlüsse verfügen.

für 12,99 Euro. Aldi bietet verschiedene Modelle an, die teils vier Stecker aufnehmen können und über zwei USB-Anschlüsse verfügen. Dampfgarer oder Dörrautomat für 29,99 Euro. Für Obst, Gemüse, Kräuter oder Pilze geeignet. Der Dörrautomat bietet bis zu 8,2 l, der Dampfgarer 12 l an Volumen.

für 29,99 Euro. Für Obst, Gemüse, Kräuter oder Pilze geeignet. Der Dörrautomat bietet bis zu 8,2 l, der Dampfgarer 12 l an Volumen. Solar-Sommer-Deko für 6,99 Euro. Für den Außenbereich geeignet. Mit Solarpanel und warmweißer LED ausgestattet. Mehrere Modelle stehen bereit.

für 6,99 Euro. Für den Außenbereich geeignet. Mit Solarpanel und warmweißer LED ausgestattet. Mehrere Modelle stehen bereit. Seegraskorb für 8,99 Euro. Insgesamt sieben Modelle bietet Aldi Süd an. Sie eignen sich zum Beispiel als Übertopf für Zimmerpflanzen oder als Wäschekorb.

Aldi Nord und Aldi Süd: Ältere Angebote ab 15. August

Wir starten mit dem Online-Shop, wo uns unter anderem zwei E-Bikes aufgefallen sind.

E-Bike für 1.299 Euro. Das E-Bike für die Stadt bietet einen starken Akku, der auf eine Reichweite von bis zu 140 km kommt. Eine 7-Gang-Nabenschaltung steht bereit.

für 1.299 Euro. Das E-Bike für die Stadt bietet einen starken Akku, der auf eine Reichweite von bis zu 140 km kommt. Eine 7-Gang-Nabenschaltung steht bereit. E-Mountainbike für 999 Euro. Um ein Drittel reduziert ist dieses E-Bike mit 29-Zoll-Reifen und einem 250-Watt-Hinterradmotor. Der Hersteller gibt eine Reichweite von bis zu 100 km an.

für 999 Euro. Um ein Drittel reduziert ist dieses E-Bike mit 29-Zoll-Reifen und einem 250-Watt-Hinterradmotor. Der Hersteller gibt eine Reichweite von bis zu 100 km an. Hunde-Fahrradanhänger für 139 Euro. Ein Hundebuggy, der sich schnell zum Fahrradanhänger umbauen lässt. Ein Sichtfenster darf nicht fehlen.

für 139 Euro. Ein Hundebuggy, der sich schnell zum Fahrradanhänger umbauen lässt. Ein Sichtfenster darf nicht fehlen. Edelstahl-Außenleuchte für 49,99 Euro. Um ganze 61 Prozent reduziert ist diese Leuchte für den Außenbereich, die sich zur Montage an der Wand eignet.

für 49,99 Euro. Um ganze 61 Prozent reduziert ist diese Leuchte für den Außenbereich, die sich zur Montage an der Wand eignet. Sitz- und Rückenkissen für 49,99 Euro. Für den Einsatz mit Europaletten konzipiert, alternativ als Bodenkissen.

für 49,99 Euro. Für den Einsatz mit Europaletten konzipiert, alternativ als Bodenkissen. Gartenhaus für 1.949 Euro. Bietet eine Grundfläche von 4,9 m². Nordische Fichte kommt als Holzart zum Einsatz. Die Wandstärke beträgt 21 mm.

Diese Angebote bietet Aldi Nord:

Auflaufform für 14,99 Euro. Wird ganze 60 Prozent günstiger angeboten als sonst. Das Fassungsvermögen liegt bei etwa 2.200 ml, die Abmessungen bei 31 × 6,2 × 18,7 cm.

für 14,99 Euro. Wird ganze 60 Prozent günstiger angeboten als sonst. Das Fassungsvermögen liegt bei etwa 2.200 ml, die Abmessungen bei 31 × 6,2 × 18,7 cm. Espressomaschine für 79,99 Euro. Die Kapazität liegt bei 1,15 l. Ein abnehmbares Abtropfgitter und ein Dampfmengenregler sind mit dabei. In zwei Farben erhältlich.

für 79,99 Euro. Die Kapazität liegt bei 1,15 l. Ein abnehmbares Abtropfgitter und ein Dampfmengenregler sind mit dabei. In zwei Farben erhältlich. Pfanne mit Deckel für 24,99 Euro. Besteht aus Aluminiumguss und bietet einen hohen Rand. Der Durchmesser liegt bei 24 cm. Verschiedene Farbvarianten stehen bereit.

für 24,99 Euro. Besteht aus Aluminiumguss und bietet einen hohen Rand. Der Durchmesser liegt bei 24 cm. Verschiedene Farbvarianten stehen bereit. Milchaufschäumer für 17,99 Euro. Für kaltes und warmes Aufschäumen gedacht, mit Antihaftbeschichtung ausgestattet. Drei Varianten stehen zur Auswahl.

für 17,99 Euro. Für kaltes und warmes Aufschäumen gedacht, mit Antihaftbeschichtung ausgestattet. Drei Varianten stehen zur Auswahl. Isolierflasche oder -becher für 5,49 Euro. Bestehen jeweils aus Edelstahl. Die Flasche bietet 500 ml, der Becher kommt auf ein Volumen von 400 ml.

Diese Angebote bietet Aldi Süd: