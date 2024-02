Neue Blockbuster auf Netflix: Drei Filme wollen gerade alle sehen

Netflix hat in den letzten Tagen aufgeholt und fesselt die Zuschauer mit neuen und alten Blockbuster-Filmen vor dem Bildschirm. Darunter ist auch ein Neuzugang, den ihr vielleicht im Kino verpasst habt.

Uncharted und weitere Blockbuster sind extrem beliebt auf Netflix

In den deutschlandweiten Streaming-Charts ist Netflix gerade wieder ganz vorne mit dabei (Quelle: JustWatch). Gestern noch dominierte Netflix mit gleich zwei Filmen die Charts – Uncharted auf dem ersten und Interstellar auf dem zweiten Platz. Heute sind gleich drei Filme des Streaming-Anbieters in den Top 5: Uncharted, Interstellar und dazu auch noch 3 Engel für Charlie.

Betrachten wir die Top 10 der Streaming-Charts, belegt Netflix noch zwei weitere Plätze: Einen für den ersten Teil von Dune und einen zweiten für den beliebten Motorsportfilm Gran Turismo, der eben erst noch im Kino war.

Ihr habt noch nie von dem Abenteuerfilm Uncharted gehört? Schaut in den Trailer:

Uncharted ist die Nummer 1 unter den Filmen

Der Abenteuer-Film Uncharted kam 2022 in die Kinos und kann jetzt von euch im Abo von Netflix gestreamt werden. Ein Blick in den Film lohnt vor allen Dingen für jene, die kurzweilige Unterhaltung mit jeder Menge Action suchen. Im Film folgt ihr Nathan Drake (gespielt von Tom Holland) und Victor „Sully“ Sullivan (gespielt von Mark Wahlberg), die sich auf eine weltumspannende Schatzjagd begeben, um nicht nur an Geld zu kommen, sondern womöglich auch Nathans verschollenen Bruder zu finden (seht Uncharted jetzt bei Netflix).

Uncharted basiert auf den gleichnamigen Videospielen, die unter Fans als Klassiker gehandelt werden. Der Film kann bei IMDb allerdings nur eine Wertung von 6,3/10 erreichen, wobei er von vielen als mittelmäßig, aber spaßig bezeichnet wird.

Christopher Nolans Science-Fiction-Meisterwerk Interstellar ist nicht neu bei Netflix, wird aber auch gerade fleißig geschaut. Womöglich deshalb, weil Nolans neuester Film Oppenheimer am 20. März beim Streaming-Dienst Wow erscheinen wird. Und Dune werden wohl viele gerade nachholen wollen, da Dune Part 2 kurz davor ist, die Kinos mit Massen an Menschen zu füllen.