Während die Xbox Series S überall auf Lager ist, sieht das bei der Xbox Series X ganz anders aus. Wer die Konsole online bestellen möchte, muss immer noch mit Engpässen rechnen. Doch das könnte sich bald ändern, wenn man neuen Gerüchten Glauben schenkt. Denn Microsoft könnte bei der Xbox Series auf neue Hardware setzen, die sich positiv auf die Produktionsgeschwindigkeit auswirkt.

Während der Grafikkarten-Engpass langsam überwunden wurde, ist die Konsolen-Krise noch lange nicht am Ende. Die PlayStation 5 ist weiterhin nirgends auf Lager und auch die Xbox Series X ist in vielen Online-Shops vergriffen. Sowohl Sony als auch Microsoft haben noch an der mangelnden Produktionskapazität zu knabbern, die unter anderem auch dem 7nm-Herstellungsprozess der Konsolenprozessoren geschuldet sein soll.

Microsoft-Experte Brad Sams geht jedoch davon aus, dass Microsoft genau deswegen im Laufe des Jahres eine kleine Änderung bei der Chipherstellung vornehmen könnte und auf den 6nm-Prozess von TSMC umstellt. Die Vorteile der neuen Chips: Sie würden weniger Strom verbrauchen, dadurch kühler arbeiten, die Chip-Ausbeute im Produktionsprozess fällt höher, die Markteinführungszeit geringer aus.

Sams genauer Wortlaut im Video:

„Ich weiß, dass Microsoft an einer Überarbeitung des Chips gearbeitet hat. Microsoft arbeitet ständig an Überarbeitungen von Hardware. Werden wir Leistungsverbesserungen oder Erweiterungen sehen? Das glaube ich nicht. Aber Microsoft arbeitet immer an kühleren, effizienteren Chips, weil das die Produktionskosten senkt.“