Die deutschen Traditionshersteller sind in der Automobilwelt längst nicht mehr allein. Tesla hat bewiesen, wie schnell eine neue Marke mit der richtigen Idee aufsteigen kann. Aus China kommen neue Hersteller und bauen Druck auf. Und dabei wird es nicht bleiben: Mit Ceer betritt eine ganz neue Marke das Parkett.

Neue E-Auto-Marke: Saudi-Arabien holt sich Hilfe von BMW und Foxconn

Wer an neue Marken für Elektroautos denkt, hat vielleicht NIO oder XPeng im Kopf, zwei erfolgreiche, aber noch jüngere Hersteller aus China. Mit Togg hat die Türkei inzwischen ebenfalls eine eigene Marke aufgebaut und aus Vietnam wird bald auch VinFast durchstarten. Die Namen sind in Deutschland noch eher unbekannt, bereiten sich aber darauf vor, großen heimischen Namen wie VW oder Mercedes ein Stück vom Kuchen zu stibitzen.

Ein bisher noch gänzlich unbekannter Name wird sich einreihen: Ceer. Die Marke wurde jetzt in Saudi-Arabien ins Leben gerufen und soll ab 2025 erste Elektroautos anbieten. Die Chancen, dass Ceer es zu etwas bringt, sind vom Start weg respektabel. Denn die Marke hat starke Partner an der Seite und jede Menge Kapital im Rücken.

So wird man auf die Elektromodelle von Foxconn zurückgreifen. Der Produzent für die Tech-Branche und vor allem als iPhone-Hersteller bekannte Konzern hat bereits klargemacht, dass man es mit lizenzierbaren E-Autos ernst meint. Ceer soll nun Partner werden und die Modelle mit der eigenen Marke versehen.

Aber es ist noch mehr geplant. Komponenten und Technik will die neue Marke Ceer sich nämlich auch aus Deutschland sichern. Hier soll einer Mitteilung zufolge BMW als Partner bereitstehen. Weitere Details, etwa zum ersten Elektromodell von Ceer, gibt es derzeit hingegen noch nicht.

Beim E-Auto wird es auch in Zukunft entscheidend auf den Preis ankommen:

E-Autos: Lohnt sich jetzt schon ein Kauf? Abonniere uns

auf YouTube

Konkurrent für deutsche Marken? Ausrichtung von Ceer ist noch ungewiss

Bisher ist ein Europa-Start nicht vorgesehen. Ceer will E-Autos in Saudi-Arabien bauen und im Mittleren Osten sowie Nordafrika anbieten. Das dürfte aber kaum in Stein gemeißelt sein, falls das Kundeninteresse aus weiteren Ländern eine Expansion lohnenswert machen sollte. Das nötige Kapital dafür wäre vorhanden. Ceer ist ein Joint Venture zwischen Foxconn und dem Public Investment Fund (PIF), Saudi-Arabiens Staatsfonds. Der PIF gehört zu den größten Staatsfonds der Welt.