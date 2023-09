Neue EU-Regel: Niemand braucht mehr WhatsApp

Ohne WhatsApp geht es nicht: Wer mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben möchte, kommt am Messenger kaum vorbei – zumindest bisher. Eine neue EU-Regel soll die Vormachtstellung des Messengers aber brechen. Profiteure könnten Konkurrenten wie Signal oder Threema werden.

Drei Buchstaben, die es in sich haben: DMA. Der sogenannte Digital Markets Act der EU wirbelt die Technik-Welt ganz schön auf. Große Onlineplattformen sollen an die Kette gelegt werden. Wer eine marktbeherrschende Stellung hat, wird besonderen Regeln unterworfen. WhatsApp gehört dazu – und arbeitet im Hintergrund schon daran, die neue EU-Regel einzuhalten.

WhatsApp arbeitet an Chats mit anderen Messengern

Denn der Digital Markets Act zwingt zur Interoperabilität. Was sich langweilig-technisch anhört, kommt einer Revolution gleich. Damit wird WhatsApp gezwungen, sich gegenüber anderen Messengern zu öffnen. Dass das mehr als nur vage Zukunftsmusik ist, zeigt die WhatsApp-Beta für Android (2.2.3.19.8). Dort ist bereits der Menüpunkt „Third-party chats“ (Drittanbieter-Chats) enthalten.

Wie genau WhatsApp die EU-Regel umsetzen wird, welche anderen Messenger kompatibel sein und wann die neuen Drittanbieter-Chats offiziell ausgerollt werden – darüber herrscht derzeit noch Unklarheit. WhatsApp hat noch ein halbes Jahr Zeit, um die Anforderungen aus dem DMA umzusetzen (Quelle: WABetainfo).

Ebenfalls unklar ist, ob und wie WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beim Chat mit anderen Messengern aufrechterhalten kann und ob die Drittanbieter-Chats lediglich in der EU zur Verfügung stehen werden oder weltweit.

Videoversand in HD-Qualität möglich

Bereits verfügbar ist der neue HD-Videoversand in WhatsApp. Der Name ist hier Programm: Der beliebte Messenger erlaubt seit kurzem das Verschicken von Videos in HD-Qualität. Maximal sind Videos mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln möglich. Der Videoversand in HD verbraucht aber mehr Speicherplatz und – wenn man nicht im WLAN ist – auch mehr Datenvolumen.

