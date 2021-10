Es ist Halloween! Zumindest fast, immerhin ist der Oktober auch bekannt als Halloween-Season, zu der Streaming-Anbieter wie Disney+ gerne einmal den einen oder anderen Gruselstreifen ins Programm nehmen. Wir haben drei Highlights – nicht nur Horror! – für euch herausgesucht, welche diesen Monat auf Disney+ erscheinen.

Disney+ Facts

Black Widow

Black Widow ist ab dem 6. Oktober für alle Abonnenten von Disney+ kostenlos im Stream verfügbar. Bisher konntet ihr den Marvel-Film nur im Kino oder im kostenpflichtigen VIP-Abo von Disney+ sehen. Falls ihr also gewartet habt, ist jetzt die Zeit zum Streamen gekommen!

Mit Black Widow bekommt Natasha Romanoff endlich ihren verdienten Feature-Film abseits der Avenger-Reihe. Der führt euch in die Vergangenheit zwischen den Filmen The First Avenger: Civil War und Avengers: Infinity War, wobei Black Widow von ihrer brutalen Vergangenheit eingeholt wird. Neben Details zu Natasha Romanoffs Leben lernt ihr auch ihre Familie kennen – somit auch ihre Schwester, die womöglich in zukünftigen Marvel-Filmen und -Serien eine Rolle spielen wird.

Streamt Black Widow ab 6. Oktober auf Disney+.

Just Beyond

Ein wenig Mystery, ein bisschen Grusel und viel Fantasy: Just Beyond ist Disneys neue Schaueranthologie, die tief in die fantastischen Geschichten von R.L. Stine eintaucht. Zur Erinnerung: R.L. Stine ist der Erfinder der Gänsehaut-Bücher und gehört zu den erfolgreichsten Horrorautoren weltweit.

Just Beyond könnte damit die perfekte Serie zum wohligen Gruseln werden, die wahrscheinlich auch für Horror-Einsteiger geeignet ist. Jede Folge zeigte eine andere Geschichte des Autoren, inklusive Parallelwelten, Hexen, Geister und übernatürlichen Phänomenen.

Streamt Just Beyond ab 13. Oktober auf Disney+.

The Rocky Horror Picture Show

Wenn es einen perfekten Klassiker zu Halloween gibt (neben den Halloween-Filmen), dann ist es The Rocky Horror Picture Show – nicht? Ein Grund sicher, warum Disney+ das Horror-Musical ausgerechnet im Oktober ins Programm aufnimmt. Falls ihr den Film noch nicht kennt: In der Grusel-Komödie bleibt ein frisch verlobtes Paar mit dem Auto im Wald liegen und sucht in einem skurrilen Haus mit noch skurrileren Bewohnern nach Hilfe. Ein Muss für jeden Film- und Gruselfan!

Streamt The Rocky Horror Picture Show ab 29. Oktober auf Disney+.

Disney+ hat das eigene Programm seit Release um etliche Filme und Serien aller Genres erweitert und ist damit zu einem starken Konkurrenten von Netflix und Amazon Prime Video geworden. Übrigens gilt das auch für Klassiker und ältere Filme – viele davon findet ihr nämlich bei Disney+, wenn ihr sie sucht.