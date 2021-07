Bisher hat sich Sony nicht besonders für kompetitives Gameplay interessiert. Das könnte sich bald ändern. Nun scheinen die Japaner nämlich ein neues Feature in diese Richtung anzustoßen.

PlayStation 5 Facts

PlayStation 5 könnte bald Turnierplattform bekommen

Vor kurzem haben die Entwickler der PlayStation 5 ein neues Patent eingereicht. Dabei handelt es sich um ein Turniersystem, das künftig auf die Next-Gen-Konsole Einzug halten und für eine zusätzliche Möglichkeit des Zusammenspiels sorgen könnte.

Was sieht das Patent genau vor? Die Idee dahinter ist, Spielern ein Tool an die Hand zu geben, mit dem ihr Online-Turniere ohne die Benutzung von Software Dritter unkompliziert auf die Beine stellen könnt. Auch eure Turnierleistungen sollt ihr so spieleübergreifend übersichtlich nachhalten können.

Auf diese Weise könnten kleinere Veranstaltungen mit Freunden oder auch Größere mit umfangreicher Regelauslegung und mehreren Spieltiteln erstellt werden.

Ob ihr dabei alleine vorgeht oder Entwickler seid, soll keine Rolle spielen. Das schließt auch die Planung der Matches und Teams bis hin zu Einladungen über das PlayStation Network ein.

Sony möchte eure Fähigkeiten ermitteln

Denkbar ist ebenfalls eine ganze Reihe weiterer Einflussfaktoren, wie die Turnierart, das Spielniveau, die länge der Matches oder spezifische Karten, auf denen ihr eurer Strategie freien Lauf lassen könnt festzulegen.

Interessant: Sony spielt in diesem Zusammenhang mit dem Gedanken einer Fähigkeitseinstufung. Auf Grundlage eurer getrackten Leistungen in bestimmten Spielen könnte diese ermittelt werden.

Hier besteht natürlich die Gefahr, dass ihr vor Turnieren absichtlich besonders schlecht spielt, um geringer eingestuft zu werden. Im Turnier selbst dann aber möglicherweise einen Vorteil habt.

Diese News könntest ihr verpasst haben:

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 1 Monat | deutsches Konto | PS5/PS4/PS3 Download Code

Wann und ob diese Neuerung tatsächlich den Weg auf die PlayStation-Konsolen schafft, bleibt bislang offen.

Zählt ihr euch eher zu den Gelegenheitsspielern oder scheut ihr euch nicht vor dem großen Wettbewerb. Teilt uns eure Einstellung dazu gerne auf Facebook mit.