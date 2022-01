Schon in der ersten Hälfte des letzten Jahres kündigte Sony an, dass man eine Partnerschaft mit Discord eingegangen ist. Seitdem warten die PlayStation-Spieler darauf, dass das Kommunikations-Tool endlich seinen Weg auf die PS4 & PS5 findet. Ein neuer Hinweis, der nun von einem Spieler entdeckt wurde, zeigt, dass der Start der neuen Funktion bereits kurz bevorstehen könnte.

Discord auf der PlayStation: Nutzer findet PSN-Integration

Im Mai 2021 sorgte ein Blogpost von Sony für viel Aufsehen unter den PlayStation-Spielern. Im Beitrag kündigte Sony an, dass das Team mit dem Kommunikationsservice Discord zusammenarbeitet, der vor allem bei PC-Spielern sehr beliebt ist. Das Programm erlaubt es seinen Nutzern, eigene Server zu erstellen oder bestehenden beizutreten und dort unterschiedliche Text- und Sprach-Kanäle zu nutzen, um sich miteinander auszutauschen.

Zudem bietet Discord die Möglichkeit, diverse Bots auf dem Server zu installieren, die etwa dazu genutzt werden können, um Musik von YouTube innerhalb eines Voice-Chats wiederzugeben, Abstimmungen zu erstellen oder digitale Würfel zu rollen. Das Tool kann sehr flexibel eingesetzt und an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden.

Bereits damals ging aus dem Blogpost von Sony hervor, dass das PlayStation-Team daran arbeitet, Discord mit dem PlayStation Network zu verbinden und das Kommunikations-Tool Anfang 2022 zur Verfügung stehen soll. Einen offiziellen Starttermin gibt es bislang für die Einführung noch nicht, doch wenn man sich den Reddit-Post des findigen Nutzers jankesjt anguckt, scheint es nicht mehr lange zu dauern.

Auf dem von ihm geteilten Bild ist das Account-Verknüpfungs-Menü des Discord-Clients zu sehen, in dem sich bei ihm auch ein PlayStation-Network-Button befindet.

Normale Discord-User werden den entsprechenden Eintrag in ihrem Menü jedoch bislang noch nicht finden. Laut dem Reddit-Nutzer sah er den Button erst, nachdem er die neue Funktion nach einem Update „zwangsaktivierte“.

Gibt es Discord schon auf der Xbox?

Auch Xbox-Spieler konnten bis vor Kurzem zwar schon Discord auf ihrer Konsole nutzen, mussten dafür jedoch den Umweg über das inoffizielle Drittanbieter-Tool Quarrel nutzen. Nutzer berichten jedoch, dass die App inzwischen aus dem Xbox Store verschwunden ist. Eine native Discord-Unterstützung fehlt bislang also auf allen Konsolen – und so wie es aussieht, scheint Sony Microsoft in diesem Punkt zuvorzukommen.