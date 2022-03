Es ist mal wieder soweit: Sony hat soeben die neuen Gratis-Games enthüllt, die sich alle PS-Plus-Abonnenten im April 2022 kostenlos sichern und herunterladen können. Alle Spiele stehen sowohl PS5- als auch PS4-Nutzern zur Verfügung.

PlayStation Plus: Das sind die neuen Gratis-Spiele im April

Stets am letzten Mittwoch des Monats um 17:30 Uhr stellt Sony die neuen Gratis-Spiele vor, auf die sich PS-Plus-Abonnenten im Folgemonat freuen können. Während es im März noch vier Spiele abzustauben gibt, sind es im April nur noch drei. Hier die Übersicht:

Die neuen Gratis-Spiele sind ab dem 5. April 2022 verfügbar. Bis zum Stichtag könnt ihr euch noch die aktuellen PS-Plus-Spiele sichern, die wir weiter unten im Artikel für euch aufgelistet haben (Quelle: PlayStation-Blog).

Die neuen Gratis-Spiele im Überblick

In Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom - Rehydrated müsst ihr in den Rollen von Spongebob, Patrick und Sandy Bikini Bottom vor einer riesigen Roboterarmee verteidigen und euch durch eine große Menge an kunterbunten Leveln manövrieren.

Metascore: 68 Punkte / User-Score: 8,9 von 10 Punkten

Wer will, kann sich dieser Aufgabe mit einem Freund im Koop-Modus stellen – wahlweise online oder zusammen an einer PlayStation.

Spongebob Schwammkopf: Die Schlacht um Bikini Bottom – Rehydrated

In Hood: Outlaws & Legends schließt ihr euch als Dieb mit drei anderen mittelalterlichen Halunken zusammen, um heimlich gemeinsam Raubzüge durchzuziehen. Der Clou an der Sache: Neben eurer Gruppe hat es auch ein anderes Team auf die gut bewachten Schätze abgesehen.

Metascore: 68 Punkte / User-Score: 6,8 von 10 Punkten

Neben den NPCs müsst ihr euch also auch noch mit den gegnerischen Spielern rumschlagen. Hier kommt es vor allem auf Teamwork an.

Hood: Outlaws & Legends - Gameplay Overview Trailer

Wem das zu hektisch ist, der findet vielleicht mit Slay the Spire das richtige Spiel für sich. Die Mischung aus Roguelike und Kartenspiel gilt bei Tausenden Fans bereits seit einigen Jahren als echter Geheimtipp und bietet eine motivierende Gameplay-Spirale, die euch stets zum Weiterspielen motiviert.

Metascore: 88 Punkte / User-Score: 7,0 von 10 Punkten

Slay the Spire – offizieller PS4-Trailer

PlayStation Plus: Diese Gratis-Spiele könnt ihr euch noch im März sichern

Diese vier Gratis-Spiele könnt ihr euch noch bis zum 4. April 2022 sichern:

Die PS4-Versionen von ARK: Survival Evolved, Team Sonic Racing & Ghost of Tsushima: Legends können dank Abwärtskompatibilität auch von PS5-Spielern gezockt werden. Ghostrunner bleibt dagegen nur PS5-Besitzern vorbehalten.

PS5-Spieler bekommen diesen Monat exklusiv Ghostrunner kostenlos angeboten. Im superschnellen Action-Spiel bewegt ihr euch als Cyber-Ninja durch die Level, versucht dem Beschuss eurer Gegner auszuweichen und sie anschließend im Nahkampf niederzustrecken.

Ghostrunner – offizieller PlayStation-Trailer

Mit ARK: Survival Evolved kommen alle Fans von Survival-Spielen auf ihre Kosten. Im Spiel strandet ihr quasi nackt an einem Strand und müsst versuchen, euer Überleben zu sichern. Dafür setzt ihr am Anfang auf simple Werkzeuge und Holzhütten, im Laufe des Spiels stehen euch jedoch immer weitere Bauobjekte und Blaupausen für Rüstungen, Werkzeuge und Waffen zur Verfügung, die euch das Leben erleichtern.

Ach ja – und hatten wir schon erwähnt, dass ihr zudem auch Dinos zähmen und auf ihnen reiten könnt? Genial, oder? Genauso genial ist es, dass ihr das Spiel zusammen mit euren Freunden zocken könnt.

Ihr habt eher Lust auf einen Arcade-Racer? Dann lohnt sich ein Blick in Team Sonic Racing. In der Mario-Kart-Alternative könnt ihr in die Rollen vieler Charaktere des Sonic-Universums schlüpfen und euch auch sowohl online als auch offline auf der Couch mit euren Freunden messen.

Team Sonic Racing - Team Up Trailer

Und noch ein Schmankerl für Koop-Fans: Mit Ghost of Tsushima: Legends könnt ihr euch zusammen mit euren Freunden als Samurais durch das feudale Japan schnetzeln. Vier Klassen stehen euch zur Auswahl, jede bietet eigene Stärken und Schwächen. Ihr könnt entweder der vom Hauptspiel losgelösten Storyline folgen, euch mit drei Freunden in den Survival-Modus stürzen oder euch gegen sie im 2-gegen-2-Modus messen.

Ghost of Tsushima: Legends – offizieller Trailer

Was ist eigentlich PlayStation Plus – und lohnt sich das?

Um online spielen zu können, braucht ihr für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 ein PlayStation-Plus-Abonnement. Das ermöglicht euch, den Multiplayer-Modus zu nutzen und stellt euch Cloud-Speicher für Save-Games und anderes zur Verfügung. Zusätzlich bekommt ihr besondere Angebote im PlayStation Store, die nur Mitglieder erhalten und schlussendlich mindestens zwei Gratis-Spiele im Monat.

Kostet das Geld? Ja, der Service kostet euch im Jahr 59,99 Euro, für drei Monate bezahlt ihr 24,99 Euro und für einen Monat 8,99 Euro. Ab und an werden die einzelnen Abonnements auch reduziert angeboten.

Das geht entweder direkt über den PlayStation Store oder bei Amazon – da bekommt ihr wahlweise eine PS-Plus-Karte per Post oder einen einlösbaren Code zugeschickt.

Aber vergesst nicht: Ab Juni 2022 ändert Sony die Abomodelle für PlayStation Plus und stellt den Online-Service damit komplett auf den Kopf.