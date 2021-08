Stichtag bei Epic Games! Ab heute könnt ihr euch über zwei neue Gratis-Games freuen, die ihr kostenlos abstauben könnt. Dabei handelt es sich um den Open-World-Plattformer Yooka-Laylee sowie einen interessanten Ego-Shooter namens Void Bastards. Zudem hat Epic Games schon verraten, auf welches Spiel ihr euch in der kommenden Woche freuen könnt.

Yooka-Laylee

Mit Yooka-Laylee haben die Entwickler von Playtonic Games 2017 einen geistigen Nachfolger von Banjo-Kazooie auf den Markt gebracht. Es erwartet euch eine große Open-World, die mit allerlei kniffligen Plattform-Passagen ausstaffiert ist. Vor allem für Fans der alten Rare-Spiele ein Blick wert!

Void Bastards

Void Bastards ist ein Ego-Shooter, in dem es nicht primär darauf ankommt, dass ihr blitzschnelle Reflexe und eine gute Hand-Augen-Koordination habt. Stattdessen verlangt die Schießbude vor allem taktisches Vorgehen und einen kühlen Kopf von euch.

Die beiden neuen Gratis-Spiele könnt ihr euch ab dem 19. August um 17:00 Uhr bis zum 26. August um 17:00 Uhr kostenlos im Epic Games Store sichern. Danach wechselt das Angebot wieder.

Neues Gratis-Spiel: Darauf könnt ihr euch in der kommenden Woche freuen

Automachef

Ihr seid leicht perfektionistisch veranlagt und wollt alles, was ihr anfasst, bis zum Maximum optimieren? Dann solltet ihr euch den 26. August lieber rot im Kalender markieren. Ab nächster Woche Donnerstag verschenkt Epic Games nämlich das Puzzel-Spiel Automachef!

Eure Aufgabe ist es mit möglichst geringem Ressourceneinsatz eine vollautomatisierte Küche zu entwerfen und zu programmieren, die den Herausforderungen der einzelnen Level gewachsen ist.

Automachef könnt ihr euch ab dem 26. August 2021 um 17:00 Uhr bis zum 02. September 2021 um 17:00 Uhr kostenlos sichern.

Was sagt ihr zur neuen Gratis-Aktion von Epic Games? Seid ihr mit dem Angebot zufrieden? Oder könnt ihr den Spielen so rein gar nichts abgewinnen? Welches Spiel würdet ihr gerne einmal in der Aktion gratis abstauben? Erzählt es uns in den Kommentaren auf Facebook!