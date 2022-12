Im nächsten Jahr wird es eine ganze Reihe neuer Macs von Apple geben. Die testet der Hersteller bereits still und verdeckt in der Öffentlichkeit des Internets. Neueste Hinweise darauf liefert aktuell die Spieleplattform Steam.

Apple testet: Steam verrät Existenz neuer Macs

Steam liefert monatlich recht informative und statistische Werte für die eigene Plattform. Auch zu Hard- und Software der Nutzerinnen und Nutzer finden sich entsprechende Angaben. In der Liste verwendeter Rechner mit dem Mac-System tauchen neben Identifikationsnummern bereits bekannter Macs auch zwei neue Modelle auf, die so noch nicht zugeordnet werden können (Quelle: Steam via MacRumors).

Konkret benannt werden „Mac14,6“ und „Mac15,4“. Vom ersten Rechner machte bereits erste Benchmark-Ergebnisse. Höchstwahrscheinlich gehört diese Nummer zu einen der kommenden neuen MacBook Pros. Immerhin versteckt sich dahinter in jedem Fall ein Rechner mit dem neuen Apple M2 Max. Der Nachfolger des M1 Max sollte im kommenden MacBook Pro (14- und 16-Zoll-Modelle) und einer neuen Variante des Mac Studio zu finden sein.

Generell werden für 2023 einige neue Macs mit entsprechenden Updates erwartet. Eine kurze Auflistung:

MacBook Pro (14 und 16 Zoll)

Mac Studio

Mac mini

Mac Pro

Geht nächstes Jahr eher leer aus – das MacBook Air mit M2-Chip, noch viel zu frisch:

2023: Das Jahr des Macs

Die ersten drei Genannten werden wohl in der Hauptsache nur M2-basierte Chip-Updates bekommen, der Mac Pro jedoch dürfte ein richtig neuer Rechner werden. Immerhin ist dessen veralteterer Vorgänger noch immer mit Intel-Chips unterwegs und soll einen runderneuerten Nachfolger bekommen.

So etwas hat Apple aktuellem Wissen nach leider noch nicht in Planung:

Nicht gänzlich ausgeschlossen ist ferner ein Update des iMacs. Der ging dieses Jahr leer aus und wartet wie auch der Mac mini auf ein M2-Update. Das MacBook Air mit M2 hingegen dürfte 2023 keine weitere Aktualisierung erhalten. Höchstwahrscheinlich wird Apple des Luftikus erst wieder in zwei Jahren, also im Jahr 2024, überarbeiten.