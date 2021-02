Die Marvel-Maschine lässt sich einfach nicht stoppen. Unermüdlich spuckt sie neue Inhalte für die Fans aus. Was jetzt angekündigt wurde, könnte noch abgedrehter als Deadpool werden.

Im Marvel-Universum tummeln sich einige verrückte Charaktere. Der wohl bekannteste ist Deadpool – die zwei Filme über den chaotischen Superhelden mit der großen Klappe spielten an den Kinokassen mehrere Millionen Dollar ein. Ein dritter Teil ist bereits in Planung. Und es geht immer weiter: Am 11. Juni dürfen sich Fans und Nutzer von Disney+ über die Serie „Loki“ mit dem gleichnamigen Gott des Schabernacks und des Bösen in der Hauptrolle freuen. Auch andere Anbieter produzieren fleißig – beim Streaminganbieter Hulu erwartet uns ein besonders skurriles Feuerwerk, wie der Trailer verspricht:

Marvel's M.O.D.O.K. – bald bei Hulu und in eurem Wohnzimmer

Marvels's Mental Organism Designed Only for Killing (kurz „M.O.D.O.K.“) hat es als Superbösewicht nicht leicht. Seine Organisation A.I.M. steht kurz vor dem Bankrott, seine Ehe bröckelt und die heiß ersehnte Weltherrschaft leibt bislang aus. Was die Zuschauer erwartet, ist ein groteskes Schauspiel in lustigem Stop-Motion-Stil mit bitterbösem Humor, das stark an die Serie Robot Chicken erinnert. Wer bisher noch nie etwas von M.O.D.O.K. gehört hat, sollte der Serie eine Chance geben – der Trailer sieht schon einmal gut aus und macht Lust auf mehr. Die Premiere ist für den 21. Mai diesen Jahres via Hulu geplant.

