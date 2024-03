Neue Monster-Fritzbox legt los: Das kann der rasante AVM-Router

AVM hat die Markteinführung der Fritzbox 6670 Cable in Deutschland angekündigt. Der bereits vor einem Jahr vorgestellte Kabelrouter soll in den nächsten Tagen für 289 Euro erhältlich sein und den neuen WiFi-7-Standard sowie Smart-Home-Funktionen mitbringen.

AVM: Fritzbox 6670 Cable für 289 Euro

Der deutsche Router-Hersteller AVM arbeitet schon länger an seiner Fritzbox 6670 für den Internetanschluss über Kabel. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona wurde das Gerät jetzt erstmals gezeigt und auch ein Preis genannt: 289 Euro soll der schnelle WiFi-7-Router kosten und in den nächsten Tagen erhältlich sein (Quelle: teltarif.de).

Die Fritzbox 6670 Cable ist für Kabelanschlüsse mit dem Standard DOCSIS 3.1 konzipiert. Mit Unterstützung von WiFi 7 erreicht der Router laut Hersteller bis zu 720 Mbit/s im 2,4-GHz-Band und bis zu 2.880 Mbit/s im 5-GHz-Band. Zusätzlich stehen vier LAN-Ports für Verbindungen mit bis zu 1 Gbit/s und ein 2,5 Gbit/s LAN/WAN-Port zur Verfügung.

Besonderes Augenmerk wird auf die Smart-Home-Integration gelegt. Mit der Unterstützung von DECT ULE, Zigbee und Matter ist der Router bestens für den Einsatz im vernetzten Zuhause gerüstet. Laut AVM ist die Fritzbox 6670 Cable nicht nur ein extrem leistungsfähiger Router, sondern auch eine zentrale Steuereinheit für das Smart Home.

Fritzbox 6670 Cable mit TV-Empfänger

Neben ihrer Hauptfunktion als Router bietet die Fritzbox 6670 Cable weitere Funktionen. Ein integrierter TV-Tuner ermöglicht das Streaming von unverschlüsselten Kabel-TV-Programmen im Heimnetzwerk. Für Familien interessant ist die integrierte Kindersicherung, während der Mediaserver, Fritz Nas und ein WLAN-Gastzugang weitere Einsatzmöglichkeiten bieten. Über den USB 2.0-Anschluss können Speichermedien und Drucker mit der Fritzbox verbunden werden.

