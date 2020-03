Neue Nokia-Handys geplant: Erste Details durchgesickert

Eigentlich sollten schon beim MWC 2020 neue Nokia-Handys vorgestellt werden. Nach der Absage des Events steht jetzt ein neuer Termin fest. Neben dem Nokia 8.2 mit 5G könnte noch ein weiteres Smartphone gezeigt werden.

Der wegen des Coronavirus abgesagte Mobile World Congress 2020 hat viele Hersteller dazu gezwungen, ihre Pläne umzuwerfen. Darunter ist auch HMD Global als Produzent von Nokia-Handys. Nun ist ein neuer Termin gefunden worden, bei dem wohl zwei Smartphones erstmals gezeigt werden. Wie Juho Sarvikas von HMD Global bei Twitter bestätigt, gibt es eine Vorstellung am 19. März 2020 in London.

Ob es sich dabei aber wirklich um ein Event vor Publikum handelt, darf bezweifelt werden. Derzeit ist davon auszugehen, dass HMD Global seine neuen Handys während eines Livestreams präsentiert. Andere Hersteller gehen den gleichen Weg, um Mitarbeiter wie Zuschauer vor dem Coronavirus zu schützen. Was genau HMD Global vorhat, wurde dabei aber noch nicht verraten.

Nokia 8.1 bei Amazon anschauen *

Allem Anschein nach möchte der Hersteller am 19. März das Nokia 8.2 und noch ein weiteres Handy präsentieren. Beim zweiten Smartphone könnte es sich um das Mittelklassehandy Nokia 5.2 handeln, wie bei Android Central spekuliert wird.

Der Teaser von HMD Global lässt vermuten, dass es auch eine James-Bond-Edition geben könnte – oder es gibt Cases im 007-Look:

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6