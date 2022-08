Überraschung im App Store: In Apples Download-Shop für das iPhone gibt es einen neuen Spitzenreiter. Wer jetzt an WhatsApp, Google Maps oder einen anderen App-Klassiker denkt, muss sich aber eines Besseren belehren lassen. Beim Blick auf den Kalender wird klar, warum aktuell so viele iPhone-Besitzer zugreifen.

Die App-Store-Charts haben viel mit der Bundesliga-Tabelle gemeinsam. In beiden Ranglisten sind ganz oben stets die gleichen Namen zu finden. Was im Fußball-Oberhaus der FC Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig sind, sind im App Store WhatsApp, Google Maps oder auch PayPal. Hin und wieder schafft es aber auch ein App-Neuling an die Spitze.

Units Mobile auf Platz 1 im App Store

Aktuell ist das „Units Mobile“, die App steht auf Platz 1 im Apple App Store. Hinter dem etwas ungelenken Namen verbirgt sich ein Alleskönner für den Schulalltag. Die App bietet einen aktuellen Stundenplan, erlaubt Elternkommunikation, listet Unterrichtsmaterialien auf, beinhaltet ein digitales Klassenbuch und vieles mehr. Viele Schulen und Bildungseinrichtungen arbeiten mit der App und den anderen Produkten von Unit.

Dass sich Units Mobile gerade jetzt die Goldmedaille im Apple App Store sichern kann, dürfte alles andere als ein Zufall sein. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, sind unlängst die Sommerferien zu Ende gegangen. Schüler und Eltern werden zu Beginn des neuen Schuljahres die App heruntergeladen und ihr einen Schub in den Charts verpasst haben.

Units Mobile ist sowohl für iPhones als auch Android-Smartphones erhältlich:

Untis Mobile Entwickler: Untis Mobile

Back-to-School-Aktion von Apple

Speziell für Studenten, Lehrkräfte oder Hochschulmitarbeiter bietet Apple aktuell wieder seine Back-to-School-Aktion an. Beim Erwerb von ausgewählten Macs und iPads gibt es neben dem Bildungsrabatt auch eine Geschenkkarte von bis zu 150 Euro dazu.