Mit dem Poco F5 und F5 Pro stehen zwei leistungsstarke Handys in den Startlöchern. Schon vor der offiziellen Vorstellung sind viele Details zu den günstigen Xiaomi-Smartphones geklärt. Qualcomm-Prozessoren sind mit dabei.

Xiaomi Facts

Xiaomi: Details zu Poco F5 und F5 Pro

Xiaomi hat bestätigt, dass bald neue Handys der Poco-Untermarke anstehen. Beim Poco F5 und der Pro-Version handelt es sich aber eigentlich nicht um brandneue Handys, sondern um leicht abgewandelte Redmi-Modelle. Kunden sollen mit einer leistungsstarken Hardware und einem wohl recht geringen Preis gelockt werden.

Das Poco F5 ist im Grunde ein Redmi Note 12 Turbo. Das AMOLED-Display des Handys kommt auf eine Diagonale von 6,67 Zoll bei einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Für die nötige Leistung sorgt der Snapdragon 7+ Gen 2, dem je nach Modell bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und ganze 1 TB Festspeicher zur Seite stehen sollen.

Der 5.000-mAh-Akku des Poco F5 lässt sich mit 67 Watt per USB-C laden. Eine dreifache Kamera ist auf der Rückseite zu finden, die bis zu 64 MP schafft und eine optische Bildstabilisierung mitbringt. Die weiteren Linsen schaffen 8 und 2 MP.

Vom Xiaomi Redmi Note 12 Turbo gibt es auch eine Harry-Potter-Edition:

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo als Harry-Potter-Edition vorgestellt

Xiaomi Poco F5 Pro: Ein neues Redmi K60

Beim Poco F5 Pro hat das Redmi K60 mehr als nur Modell gestanden. Als einziger bekannter Unterschied dürfte sich die Kapazität des Akkus allerdings auf kleinere 5.160 mAh belaufen. Kabelgebunden lässt er sich mit 67 Watt aufladen, drahtlos sind es 30 Watt.

Die Pro-Variante des Handys setzt auf den Qualcomm-Prozessor Snapdragon 8+ Gen 1 (Quelle: Sudhanshu Ambhore bei Twitter). Bis zu 16 GB Arbeits- und 512 GB Festspeicher sind möglich. Ganz wie beim Poco F5 kommt das AMOLED-Display auf 6,67 Zoll in der Diagonale und bietet 120 Hz. Auch bei den Kameras gibt es nach jetzigem Kenntnisstand keine Unterschiede.

Xiaomi will beide Handys am 9. Mai offiziell vorstellen. Gerüchten zufolge steht der Preis der Standardvariante für den indischen Markt bereits fest. Dort soll das Poco F5 für umgerechnet rund 330 Euro an den Start gehen. Wie viel die beiden Handys außerhalb Indiens kosten werden, erfahren wir dann in Kürze.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.