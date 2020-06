Bildquelle: GIGA

Nun ist es also offiziell. Nachdem es in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Meldungen und Gerüchte zu AMDs neuen Prozessoren gab, wurden die Chips nun offiziell vorgestellt – und hielten tatsächlich noch zwei Überraschungen bereit, die potenziellen Kunden nicht gefallen dürften.

Originalartikel vom 26. Mai 2020:

Matisse-Refresh: AMD soll an Neuauflage von Ryzen 3000 arbeiten

Intels neue Generation an i-Prozessoren ist noch nicht einmal eine Woche auf dem Markt, schon gibt es Gerüchte zur Antwort der Konkurrenz. Laut dem Chiphell-Froum scheint AMD an einem Produkt-Update seiner Ryzen-3000-Prozessoren zu arbeiten. Genauer gesagt handelt es sich dabei um die Modelle Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT und Ryzen 5 3600XT. Im Vergleich zu ihren etwas älteren Brüdern sollen die „XT“-Varianten sowohl einen höheren Grund- als auch einen höheren Boost-Takt besitzen. Je nach Modell liegen die Steigerungen der Taktraten bei 200 bis 300 MHz.

Damit würden sich folgende Werte für die neuen CPUs ergeben:

Prozessor Basistakt Boost-Takt Ryzen 9 3900XT 4,1 GHz 4,8 GHz Ryzen 9 3900X 3,8 GHz 4,6 GHz Ryzen 7 3800XT 4,2 GHz 4,7 GHz Ryzen 7 3800X 3,9 GHz 4,5 GHz Ryzen 5 3600XT 4,0 GHz 4,7 GHz Ryzen 5 3600X 3,8 GHz 4,4 GHz

An der Anzahl der Kerne und Threads der einzelnen Prozessoren soll sich nichts ändern. Anscheinend will AMD mit diesem Schritt vor allem den Leistungsunterschied in Spielen verringern. Hier hat Intel nämlich immer noch einen leichten Vorsprung. Ob diese Aktion ein paar Monate vor dem Start der nächsten Ryzen-Generation jedoch wirklich Sinn ergibt, bleibt abzuwarten.

Neue Ryzen-3000-Prozessoren: Verfügbarkeit und Preise

Eine offizielle Stellungnahme seitens AMD gibt es zum Thema bislang noch nicht. Daher sind auch die Angaben zum Marktstart und der Preise bislang reine Spekulation. In der Gerüchteküche geht man davon aus, dass AMD die neuen Prozessoren am 16. Juni 2020 offiziell vorstellen und ab dem 7. Juli 2020 verkaufen wird.

Dabei sollen sich die Preise an den normalen Modellen orientieren. Es ist also davon auszugehen, dass die neuen Prozessoren die Preise der alten Chips übernehmen, welche dann entweder reduziert angeboten oder aber vom Markt verschwinden werden. Ähnliches hat man schon beim Verkaufsstart von Nvidias SUPER-Grafikkarten beobachten können.