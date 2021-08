Kürzlich brachte Sony eine neue Version der PlayStation 5 auf den Markt. Die erhoffte Verbesserung blieb allerdings aus und schlimmer noch: Das Unternehmen hat wohl an der falschen Ecke gespart, denn die Kühlung scheint gelitten zu haben.

PS5: Neues Modell gibt Anlass zur Besorgnis

Obwohl die Verbesserungen, auf die viele Fans vermutlich hofften, ausgeblieben sind, hat Sony vor Kurzem eine neue Version der PS5 veröffentlicht. Ein Video, das derzeit viral geht, wirft allerdings Fragen auf. Hat das Unternehmen die Konsole verschlimmbessert?

Austin Evans hat auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem er die überarbeitete PS5 auf Herz und Nieren prüft und sie mit der älteren Version vergleicht. Hier sind nur minimale Unterschiede aufgefallen, unter anderem, dass die jüngste Version rund 300 Gramm leichter ist. Doch warum ist das so? Um das herauszufinden, wurden beide Konsolen auseinandergenommen.

Neben kleinen Unterschieden wie Kabeln und verschiedenen Chips sticht eine Sache wirklich ins Auge. Starke Veränderungen an der Kühlung könnten die Funktion der Konsole auf Dauer stark beeinträchtigen.

Wie heiß wird das neue Konsolen-Modell?

Evans hat bei der älteren Version 52° Celsius und bei der überarbeiteten Version 55° Celsius im Betrieb gemessen. Das ist zwar kein massiver Anstieg, aber genug, um sich Sorgen zu machen. Vor allem, weil der Unterschied einen negativen Effekt auf die Leistung der Konsole haben könnte. Das neue Design der PS5 scheint weniger effizient zu sein, wenn es darum geht, die Wärme der CPU abzuleiten.

Laut Evans handelt es sich bei den primären Änderungen an der neuen PS5 um Kostensenkungsmaßnahmen, bei denen billigere und weniger Materialien verwendet werden, was Käufer durchaus verärgern könnten.

Was sagt ihr zu den Unterschieden? Grund genug, sich das ältere Modell zu kaufen oder würdet ihr euch auch an die neue Version rantrauen? Besucht uns gerne bei Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.