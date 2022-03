Für Film-Fans und Gamer mit Anspruch: Samsung legt 2022 mit QLED-TVs aus der Neo-Reihe nach. Vorbesteller erhalten eine Sofortabzug-Aktion für die brandneuen 4K- und 8K- Smart-TVs der Luxus-Klasse. Wir erklären euch die Geräte.

Heimkino-Fans unter euch sollten jetzt aufpassen, denn Samsung rüstet sein TV-Lineup dieses Jahr nochmal ordentlich auf, etwa mit dem Flaggschiffmodell Samsung QN900B und acht weiteren Modellen mit Diagonalen von 43 bis 85 Zoll. Wer eines der TVs aus der 2022er Samsung Neo QLED- oder Lifestyle-Reihe bis zum 27. März vorbestellt, profitiert von bis zu 500 Euro Sofortabzug, je nach Aktionsmodell. Den Abzug bekommt man nach dem Kauf, indem man sein Gerät auf einer Samsung-Aktionsseite registriert.

Berauschendes Bild und kompromisslose Schärfe: Samsung 8K-TV mit 500 Euro Sofortabzug

Prunstück ist Samsungs QN900B: Als Nachfolger des Samsung QN900A haben die 55- bis 85-Zoll-Varianten unglaubliche 8K-Auflösung (7.680 x 4.320), unterstützen die HDR-Standards HGiG und Quantum HDR 4000 für enorme Helligkeit, eine Antireflexbeschichtung sorgt für ein optimales Bild auch in hellen Räumen. Dolby-Atmos-Unterstützung und und die Premium Solar Smart Remote und die One Connect Box sind sowieso mit dabei. Die technischen Eigenschaften und das aufregende Infinity-Design mit 99 % Bildfläche an der Front sorgen für Fernsehen ohne Kompromisse.

Auch den Gamern unter euch dürfte das Herz mit diesen Modellen höher schlagen, denn der Samsung QN900B verfügt über HDMI 2.1, ALLM und Auto Game Mode, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View und FreeSync Premium Pro. Die Kombination dieser Techniken sorgt für minimalen Input Lag und ein flüssiges Bild, das (abhängig von angeschlossener Konsole oder PC) wirksam Bildrisse verhindert.

Preislich startet die Samsung Neo QLED-Reihe mit 8K wie folgt bei MediaMarkt:

Etwas günstiger liegt der Samsung QN800B mit allen gängigen Premium-Funktionen für Smart-TVs:

Die preiswertesten Modelle mit 8K bekommt ihr wiederum beim Samsung QN700B. Wem 55 Zoll ausreichen, holt sich hier das ideale Preis-Leistungs-Angebot für einen 8K-TV für 2.649 Euro nach Sofortabzug.

QN700B 55 Zoll: 2.799 Euro UVP (150 Euro Sofortabzug)

QN700B 65 Zoll: 3.699 Euro UVP (200 Euro Sofortabzug)

QN700B 75 Zoll: 4.799 Euro UVP (250 Euro Sofortabzug)

Neue Samsung 4K Smart-TVs bei MediaMarkt

Und auch im 4K-Lineup bringt Samsung neue Geräte an den Start: QN95B, QN94B, QN93B, QN92B, QN90B, QN85B und QN900A teilen sich hier die Ränge für 43- bis 85 Zoll-Optionen. Wer an der Mittelklasse des Line-ups interessiert ist, sollte genauer aufpassen: Uns überzeugen beim Blick auf die technischen Details und Funktionen vor allem Quantum HDR 1500, verschiedene Bild-Modi sowie ebenfalls Dolby Atmos mit Surround Sound und Object Tracking. Wer kein Fan von Standfüßen bei TVs ist, kann auch bei den neuen Samsung Neo QLED-Fernsehern ganz einfach auf eine Wandhalterung umsteigen.

Preislich starten die 4K-Modelle bei 1.449 Euro für 43-Zoll-Version des QN94B, QN93B, QN92B und QN90B – abzüglich jeweils 75 Euro Sofortabzug.

Samsung GQ43QN90BAT Neo QLED TV (Flat, 43 Zoll / 108 cm, UHD 4K, SMART TV) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.03.2022 17:11 Uhr

Samsungs „The Frame“ bekommt Nachfolger

Außerdem spendiert Samsung auch seinem Lifestyle-TV „The Frame“ neue Nachfolger-Modelle. Der Samsung LS03B startet bei einem Preis von 699 Euro (32 Zoll) und endet bei 3.399 Euro UVP für das größte Modell (75 Zoll). Verschiedene Größen-Varianten könnt ihr schon jetzt bei MediaMarkt vorbestellen und euch bis zu 200 Euro Sofortabzug sichern.

Das Smart-TV überzeugt mit folgenden technischen Details:

mattes Display

4K (3.840 x 2.160)

HDR

Micro Dimming Pro

Hyper Real

Art Mode & Art Store

Object Tracking Sound Lite

SAMSUNG GQ43LS03BAU The Frame QLED TV (Flat, 43 Zoll / 108 cm, UHD 4K, SMART TV) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.03.2022 16:33 Uhr

Alle weiteren Infos zur Aktion und erste Modelle findet ihr auf den Angebotsseiten von MediaMarkt und der Aktionsseite von Samsung.

