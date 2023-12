Neue Shooter-Hoffnung verlässt endlich den Early-Access und stürmt die Steam-Charts

Nach 2 Jahren in der Early-Access-Phase hat sich der Shooter Ready or Not endlich den offiziellen Release verdient – auf Steam kann das vielversprechende SWAT-Action-Spiel dies mit einem Platz in den Bestseller-Charts feiern.

Der SWAT-Shooter Ready or Not hat die letzten zwei Jahre im Early Access auf Steam verbracht – in dieser Zeit konnten die Entwickler das Spiel verbessern und aufpolieren und die Community das taktische Gameplay besser kennenlernen. Am 13. Dezember 2023 um 19 Uhr hat das Warten nun endlich ein Ende, das Spiel verlässt die Early-Access-Phase und infiltriert direkt die Bestseller-Liste auf Steam.

Ready or Not: Vielversprechender Shooter endlich mit offiziellem Steam-Release

In Ready or Not übernehmt ihr die Rolle von SWAT-Einsatzkräften und nehmt an gefährlichen Mission teil, in denen ihr verschiedene Szenarien bewältigen müsst. Dabei setzt das Entwicklerteam besonders stark auf Realismus und hat sich dafür Input von internationalen Polizeiteams eingeholt. Euch stehen diverse nützliche Instrumente wie Schilde, Leitern und Türrammen zur Verfügung, mit denen ihr euch eine Strategie zurechtlegen könnt. Ihr müsst allerdings bei eurem Vorgehen auch kurzfristig auf Dinge wie Querschläger und ähnliche unvorhersehbare Probleme reagieren.

Ready or Not bietet euch sowohl einen Koop-Modus, den ihr mit Freunden zocken könnt, als auch eine Kampagne mit KI-Kollegen sowie einen weiteren actionreichen Multiplayer-Modus.

Schaut euch hier den Trailer zu dem Shooter Ready or Not an:

Ready Or Not: Official 1.0 Launch Trailer

Auf Steam kann Ready or Not bereits vor dem offiziellen Release auf eine stattliche Anzahl von begeisterten Gamern stolz sein – das Spiel hat sich in den vergangenen zwei Jahren bei über 100.000 abgegebenen Stimmen eine sehr positive Wertung erkämpft. Ihr könnt euch den Shooter auf Steam für 35,99 Euro sichern (auf Steam ansehen).

Steam-Bestseller: Taktischer Shooter schleicht sich in die Charts

Ready or Not kann an seinem offiziellen Release-Tag bereits recht weit oben in den Steam-Bestsellern einsteigen und robbt sich an die Top 10 heran. Noch reicht es nicht ganz für den großen Wurf, aber das kann ja noch kommen. Die Top 10 auf Steam ist schließlich derzeit mit Spielen wie Baldurs’s Gate 3, The Finals, Lost Ark und Counter-Strike 2 auch hart umkämpft. (Quelle: Steam)

