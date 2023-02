Undisputed - Official PC Early Access Announcement Trailer

Undisputed - Official PC Early Access Announcement Trailer

Auf Steam gibt es einen neuen Topseller und dieser ist für Sportfans eine echte Offenbarung! Mit Undisputed bekommt die PC-Fraktion endlich eine handfeste Box-Simulation. Da muss sogar EAs Fight-Night-Reihe schwer schlucken.

Undisputed kämpft sich in die Steam-Charts

Steam ist ein echtes Paradies für Simulatoren. Hier kommen Hobby-Busfahrer, Nachwuchs-Landwirte oder auch Sammler von Gummienten auf ihre Kosten. Box-Fans sind dagegen leer ausgegangen. Zumindest bis jetzt!

Denn mit Undisputed gibt es seit dem 31. Januar 2023 einen neuen King im Ring. Der Sport-Simulator von Steel City Interactive behauptet von sich selbst das „bisher authentischste Boxspiel“ der Welt zu sein und die Mehrheit der Steam-User stimmt zu.

So verzeichnet die immersive Simulation einen positiven User-Score von derzeit 83 Prozent.

Ein regelrechtes Totschlagargument ist aber der Startpreis! Der ist mit rund 30 Euro nämlich überraschend niedrig.

Wo ist also der sprichwörtliche Haken?

Undisputed ist ein Early-Access-Spiel und dementsprechend noch ziemlich unfertig. Das kritisieren auch viele User in den Rezensionen. So fehlt zum Beispiel ein Karriere-Modus und an vielen Stellen benötigt der Simulator noch sehr viel Feinschliff.

Die überwiegende Mehrheit ist aber schwer angetan von dem Spiel! Das liegt auch an der fehlenden Konkurrenz. Die beliebte Fight-Night-Reihe von EA liegt seit 2011 auf Eis und auf dem PC gibt es ohnehin kein vergleichbares Spiel.

Sollten Box-Fans heute schon zuschlagen?

Übrigens: Die Entwickler wissen noch nicht wann das Spiel die Early-Access-Phase verlassen wird. Aktuell bietet Undisputed mehr als 50 Boxer und sechs Veranstaltungsorte. Darüber hinaus könnt ihr euch schon jetzt im Online-Modus mit anderen Spielern messen.

Die Vollversion soll neben dem bereits angesprochenen Karriere-Modus, auch die Möglichkeit bieten sich einen eigenen Kämpfer zu erstellen.

Wer heute schon zuschlägt, der spart darüber hinaus bares Geld, denn die Entwickler wollen den Preis mit dem Release der Vollversion nach oben korrigieren.