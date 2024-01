Neue Staffel von The Boys: Diesen Termin müssen sich Fans merken

Die Spannung steigt: Wann startet endlich die vierte Staffel von The Boys? Möglicherweise hat Amazon aus Versehen das Geheimnis gelüftet – und auch eine Fanseite will den genauen Termin für den Start bei Amazon Prime Video erfahren haben.

The Boys: Staffel 4 am 13. Juni 2024?

Die Vorfreude unter den Fans von The Boys ist riesig, doch der genaue Starttermin der vierten Staffel blieb bislang ein Rätsel. Nun könnte Amazon selbst für eine ungewollte Enthüllung gesorgt haben. Ein inzwischen wieder gelöschter Social-Media-Post deutet auf den 13. Juni 2024 als Premierentermin hin (Quelle: Reddit).

Dieser Post, der von der The Boys-Fanseite VoughtHQ aufgegriffen und verbreitet wurde, sorgte schnell für Aufregung in der Community. Obwohl der Post in Bezug auf das Datum ziemlich eindeutig war, blieb eine wichtige Frage offen: War es eine echte, aber versehentliche Enthüllung – oder doch nur ein Platzhalter-Datum?

Sollte das Datum stimmen, würde die neue Staffel zwei Jahre nach der dritten anlaufen, die im Juni 2022 Premiere hatte. In der Zwischenzeit unterhielt das zweite Spin-off Gen V die Fans, das ebenfalls eine weitere Staffel bei Amazon Prime Video erhalten hat.

Die lange Wartezeit auf die neue Staffel von The Boys wird durch einen ersten Trailer und einige Details zur Story etwas verkürzt. Fans können sich schon mal einen Vorgeschmack auf die neuen Abenteuer ihrer Antihelden holen:

The Boys: Staffel 4 - Teaser-Trailer Deutsch

The Boys: Streik in Hollywood verzögert Produktion

Die Verzögerung der vierten Staffel der Serie hat auch mit dem großen Streik in Hollywood zu tun. Showrunner Eric Kripke erklärte, dass die Episoden bereits abgedreht seien, sich die Postproduktion aber wegen des Streiks verzögere. Der Streik führte zu einem Stillstand, da die Drehbuchautoren für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen kämpften. Erst im November 2023 einigte man sich auf neue Bedingungen.

