Neue Top-Funktion in Windows 11: Auf dieses Feature können sich Nutzer freuen

Wer einen Gaming-PC sein Eigen nennt, kennt sie wahrscheinlich bereits: Upscaling-Funktionen wie AMD FSR oder Nvidia DLSS. Nun will Microsoft eine eigene Lösung für Spiele direkt in Windows integrieren und dafür auf KI setzen.

Windows 11: Microsoft bringt KI-Upscaling-Funktion

Windows 12 lässt weiter auf sich warten. Stattdessen bekommen Windows-Nutzer im Herbst ein neues Funktions-Update für Windows 11 aufgetischt. Wir wissen bereits, dass Microsoft beim 24H2-Update den Fokus auf KI-Funktionen legen will – wie das konkret aussehen soll, war bislang jedoch noch nicht bekannt.

Jetzt wird es etwas konkreter. Wie Neowin berichtet, wurde in einem Insider-Build bereits eine erste KI-Funktion entdeckt: die automatische Super-Auflösung.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden laut der Beschreibung KI-Mechanismen dazu genutzt, die Bildqualität in Spielen zu verbessern und das Gameplay flüssiger zu machen. Mit anderen Worten: Microsoft möchte in Windows 11 ab Werk ein Upscaling-Feature für Games anbieten.

Wahrscheinlich wird Microsoft eine ähnliche Herangehensweise wie AMD FSR oder Nvidia DLSS nutzen. Das Bild wird in einer niedrigen nativen Auflösung berechnet und dann anschließend über einen Algorithmus auf eine höhere Auflösung skaliert.

Wie genau Nvidias Grafiktechnologie DLSS funktioniert und was für einen Mehrwert sie euch bietet, erklären wir euch im Video:

Microsofts KI-Upscaler aktuell noch funktionslos

Erste Ergebnisse der neuen Windows-Funktion kann man sich noch nicht anschauen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Option in den Einstellungen lediglich ein Platzhalter.

Es ist also fraglich, wie rund Microsofts hauseigene Upscaling-Funktion läuft und ob sie mit den bereits etablierten Alternativen von AMD (FSR), Nvidia (DLSS) und Intel (XeSS) mithalten kann.

Zudem könnte es sein, dass Microsoft das Feature nur für PCs mit verbauter NPU (Neural Processing Unit) anbietet. Dabei handelt es sich um KI-Beschleuniger, die bereits in einigen Smartphones verbaut werden und in Zukunft auch in Laptop- und Desktop-Prozessoren Einzug halten sollen.

Spätestens im Herbst 2024, wenn das neue Funktions-Update für Windows 11 erscheinen soll, wissen wir mehr. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Wer noch schneller an die neuesten Windows-Updates kommen will, muss sich fürs Insider-Programm anmelden. Wir erklären euch, wie ihr das anstellt:

