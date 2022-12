Wenn ihr viel und gerne in WhatsApp mit euren Freunden, der Familie oder Arbeitskollegen kommuniziert, kann es schnell passieren, dass ihr etwas verschickt, was ihr eigentlich nicht senden wolltet. Die Löschen-Funktion hilft euch da meist aus der Patsche. Doch es gibt eine Fehlerquelle, die WhatsApp zumindest etwas einschränkt und euch Peinlichkeiten erspart.

WhatsApp verbessert Löschen-Funktion

In WhatsApp könnt ihr schon seit längerer Zeit Nachrichten löschen, die ihr verschickt habt. Ihr könnt dabei wählen, ob die Nachricht nur für euch oder den gesamten Chat gelöscht wird. Doch es gibt eine Fehlerquelle. Wenn ihr nämlich eine Nachricht verschickt habt, die ihr komplett löschen wollt, das aber nur für euch macht und nicht für alle im Chat, dann habt ihr keine Möglichkeit mehr, den Fehler zu korrigieren. Alle außer euch können die Nachricht weiterhin lesen. Genau das Problem geht WhatsApp jetzt an (Quelle: Techcrunch).

Versehentlich gelöschte Nachrichten in WhatsApp können für kurze Zeit zurückgeholt werden. (Bildquelle: WhatsApp)

Wenn ihr also in WhatsApp eine versehentlich verschickte Nachricht für euch löscht, obwohl ihr sie eigentlich für alle löschen wolltet, dann könnt ihr das Löschen jetzt innerhalb von fünf Sekunden rückgängig machen. Daraufhin könnt ihr die Nachricht dann für alle Mitglieder eines Chats löschen und so Peinlichkeiten vermeiden.

Die neue WhatsApp-Funktion wird ab sofort für alle verteilt. Ihr müsst nur die neueste Version von WhatsApp für Android oder iOS installiert haben. Danach könnt ihr darauf zugreifen. Zuvor war das Feature in Beta-Versionen verfügbar.

Wichtige WhatsApp-Funktion aktivieren

WhatsApp hat zudem kürzlich eine Funktion freigeschaltet, mit der ihr euren Online-Status komplett verbergen könnt. Diese Funktion sollte jeder von euch aktivieren, da ihr so gleichzeitig alle Stalker-Dienste ausschließt, die eure Aktivitäten sonst verfolgen könnten.