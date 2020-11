Die Xbox Series X/S ist jetzt offiziell erhältlich und einige haben die Next-Gen-Konsole bereits zu Hause. Ein Käufer bereut diese Entscheidung aber möglicherweise, denn seine Xbox ging sprichwörtlich in Rauch auf.

Xbox Series X seit gestern zu haben

Lang haben Fans auf die neue Xbox-Serie gewartet und darauf, sich endlich auf die Spiele stürzen zu können. Kein Wunder, so wirbt Microsoft für die Xbox Series X folgendermaßen:

„Xbox Series X ist die schnellste und leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Genieße Tausende Spiele aus vier Konsolengenerationen, die sich nie besser gespielt haben und prachtvoller waren als auf Xbox Series X. Das Herzstück der Xbox Series X ist die Xbox Velocity Architecture, die eine speziell entwickelte SSD und Software vereint und Spielwelten in Sekundenschnelle lädt. Mit Quick Resume kannst du blitzschnell zwischen mehreren Spielen wechseln.“

Wenn das nicht gut klingt, weiß ich auch nicht. Ein Käufer kann dem Ganzen jedenfalls nicht zustimmen, denn er hat von seiner Konsole nicht lange etwas gehabt.

Xbox Series X schon kaputt

Ein Reddit-Nutzer veröffentlichte ein kleines Video, das laut seiner Aussage die Xbox Series X seines Freundes zeigt. Die Überschrift „die Xbox meines Kumpels kam mit einem Lagerfeuer-Feature“ zeugt zwar von schwarzem Humor und man könnte denken, das wäre übertrieben, doch in der Tat sieht man in dem Video eine Xbox Series X, die stark qualmt – eine gefährliche Situation, denn aus so einer Rauchentwicklung kann schnell ein Brand werden.

Die Community empfiehlt, sich umgehend mit dem Xbox-Support in Verbindung zu setzen, damit er nicht nur Ersatz bekommt, sondern der Fehler gegebenenfalls bei der Produktion behoben werden kann.

Solltet ihr ebenfalls eine Xbox Series X besitzen, empfehlen wir euch, sie am besten nicht unbeaufsichtigt zu lassen.