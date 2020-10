Xiaomi hat kürzlich neue Smartphones vorgestellt, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Nun legt das chinesische Unternehmen eins drauf und schenkt den Besitzern sogar eine ganz besondere Garantie.

Xiaomi gibt Display-Schutz-Garantie

Wer sich ein Xiaomi Mi 10T oder Mi 10T Pro kauft, bekommt von dem Hersteller eine Display-Schutz-Garantie. Diese gilt bei einem Kauf eines der beiden Smartphones zwischen dem 23. Oktober 2020 und 23. Januar 2021 nach der Aktivierung in Deutschland. Wichtig ist, dass ihr das Handy bei einem autorisierten Händler neu gekauft habt. Nach der Aktivierung könnt ihr das Display reparieren lassen, wenn es unbeabsichtigt beschäftigt wird. Bei einem Preis von 499 Euro für das Mi 10T und 599 Euro für das Mi 10T Pro ist dieser Service natürlich richtig genial. Auf Facebook hat Xiaomi Folgendes veröffentlicht:

Die Display-Schutz-Garantie deckt eine unbeabsichtigte Beschädigung des Displays ab. Man kann den Bildschirm dann einmalig innerhalb von sechs Monaten kostenlos austauschen. Die Display-Schutz-Garantie gilt natürlich nicht bei mutwilligen Beschädigungen, Kratzern oder Software-Fehlern. Das Glas oder der Bildschirm müssen unbeabsichtigt beschädigt worden sein, dann kann man einmal einen Austausch im Xiaomi-Store durchführen. Die Details könnt ihr auf dieser Sonderseite von Xiaomi nachlesen.

Xiaomi Mi 10T Pro bei MediaMarkt kaufen

Was das Xiaomi Mi 10T Pro drauf hat:

Damit wird der Kauf des Xiaomi Mi 10T und Mi 10T Pro natürlich noch attraktiver. Die Handys sind im Vergleich zu den Vorgängern schon viel günstiger geworden, bieten trotzdem ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und erfreuen sich entsprechend großer Beliebtheit. Nun bekommt man einen zusätzlichen Schutz von Xiaomi geboten, den man in der Form so selten von einem Hersteller bekommt. Das könnte ein zusätzlicher Kaufanreiz sein. Wer bisher also noch gezögert hat, kann jetzt zuschlagen und sich ein Xiaomi-Handy gönnen.