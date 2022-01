Die Tales-of-Rollenspielreihe bekommt einen Anime zum letzten Teil spendiert – Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad. Im neuen Video zur Serie könnt ihr direkt die ersten zehn Minuten anschauen.

Mit Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad erscheint Ende Januar die Anime-Serie zum Action-JPRG Tales of Luminaria. Die ersten zehn Minuten sind aber jetzt schon online – schaut sie euch bei uns an!

Seht die ersten zehn Minuten von Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad.

Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad – Die ersten 10 Minuten

Darum geht es in Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad

Die Welt ist angefüllt mit gigantischen Monstern, welche nach ihrem Tod das mächtige Mana absondern – eine Substanz, die die Menschheit zu ihrer Größe verholfen hat. Die Ungeheuer wurden eine lange Zeit angebetet, bis ein Krieg zwischen den zwei größten Mächten in Luminaria entfacht wurde: Die Jerle Federation, welche die Monster weiterhin anbetet, muss sich gegen das Gildllan Empire durchsetzen, das sich nicht auf Mana, sondern auf Technologie spezialisiert hat.

Leo, ein junger Ritter der Federation, ist noch in der Ausbildung, als er mit seiner besten Freundin Celia und der Ausbilderin Liesette in Lunne eintrifft. Sie sollen eine Mission in der Stadt ausführen und dort Hugo treffen, der allerdings zum Verräter geworden ist – und jetzt für den Feind arbeitet.

Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad erscheint am 20. Januar auf Crunchyroll, Funimation und weiteren Streaming-Plattformen. Der CG-Anime wurde von dem Studio Kamikaze Douga produziert. Das Action-Rollenspiel Tales of Luminaria ist derweil seit 4. November für Android und iOS verfügbar, und zwar kostenlos.