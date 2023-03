Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Shazam! Fury of the Gods haben sowohl Marvel als auch DC vor Kurzem eine Bauchlandung bei Kritikern und dem Publikum hingelegt. Ein brandneuer Fantasy-Blockbuster zeigt nun, wie es viel besser geht.

Nach Jahren der Dominanz an den Kinokassen haben in den letzten Wochen gleich zwei neue Superhelden-Filme enttäuscht. Weder Ant-Man and the Wasp: Quantumania noch Shazam! Fury of the Gods konnten auf Rotten Tomatoes überzeugen – und die begeisterten Reaktionen auf den neuen Fantasy-Kracher Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben lassen die MCU- und DCEU-Flops jetzt sogar noch schlechter aussehen.

Dungeons and Dragons schlägt MCU und DCEU

Der Fantasy-Blockbuster Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben hat bei Kritikern einen Traumstart hingelegt – auf Rotten Tomatoes steht der Film mit Chris Pine, Michelle Rodriguez und Hugh Grant bei einer Wertung von 90 Prozent. Das Publikum gibt dem Blockbuster sogar eine Wertung von 94 Prozent. In Deutschland startet das Abenteuer, das auf dem beliebten Rollenspiel basiert, am 30. März in den Kinos.

Im Vergleich dazu mussten mit Ant-Man und Shazam zwei bereits etablierte Superhelden in ihren Sequels harsche Kritik einstecken. Ant-Man and the Wasp: Quantumania kommt derzeit gerade einmal auf 47 Prozent, während Shazam! Fury of the Gods 51 Prozent erreicht. Auch bei den Einspielergebnissen blieben beide Filme weit hinter den Erwartungen von Disney und Warner Bros. zurück.

Stecken Marvel und DC in der Krise?

Der riesige Unterschied zu den Kritikerwertungen der DC- und Marvel-Flops wird nicht nur Dungeons-and-Dragons-Fans freuen, sondern könnte möglicherweise sogar auf einen Trendwechsel hinweisen. Nachdem Superhelden-Filme in den letzten Jahren durchweg große Erfolge feiern konnte, hat das Genre mittlerweile an Glanz verloren.

Ob 2023 tatsächlich eine Art Zeitenwende im Kino einläutet, wird sich in den kommenden Monaten allerdings erst noch zeigen müssen. Mit The Flash und Guardians of the Galaxy 3 haben sowohl DC als auch Marvel noch heiße Eisen im Feuer. Doch angesichts der konstant abnehmenden Qualität im MCU und der von Anfang an fehlenden Qualität im DCEU müssen viele der kostümierten Helden erst wieder beweisen, was sie einst so stark gemacht hat. In der Zwischenzeit bekommen andere Filme wie nun Dungeons and Dragons eine Chance, sich zu bewähren.

