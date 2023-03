Das DC-Universum befindet sich unter der Aufsicht von Warner Bros. in einem konstanten Krisenzustand. Auch der neueste Film aus dem DCEU sorgt für Gesprächsbedarf, denn der Kinostart von Shazam! Fury of the Gods enttäuscht auf ganzer Linie.

Der Kinostart von Shazam! Fury of the Gods ist nicht so wie erhofft verlaufen – die Kritiker haben die Fortsetzung abgestraft und an den Kinokassen hat das Superhelden-Abenteuer zum Start ebenfalls eine Bauchlandung hingelegt. Damit bleibt sich das DCEU auch auf der Zielgeraden treu und taumelt mehr schlecht als recht dem eigenen Ende entgegen.

Shazam! Fury of the Gods floppt bei Kritikern und Publikum

Auf Rotten Tomatoes erreicht das Sequel Shazam! Fury of the Gods derzeit eine Kritikerwertung von gerade einmal 52 Prozent und verfehlt das begehrte Fresh-Label um Längen. Damit landet das Action-Abenteuer im DCEU-Ranking auf Platz 10 von 14 – nur die desaströsen Filme Justice League, Black Adam, Batman v Superman: Dawn of Justice und Suicide Squad wurden noch schlechter bewertet. (Quelle: RottenTomatoes)

Schaut euch hier die Shazam!-Stars im Interview an:

Shazam: Fury of the God - Zachary Levi und Co. sprechen über den neuen DC-Film Abonniere uns

auf YouTube

Zwar kommt der Film bei der Publikumswertung aktuell auf 88 Prozent, doch dieser Wert überträgt sich keinesfalls auf den Erfolg an den Kinokassen. Das erste Wochenende in Nordamerika verlief für Shazam 2 ernüchternd – der Film spielte bis Sonntag gerade einmal 30,5 Millionen US-Dollar ein. Im Vergleich dazu schaffte der Vorgänger-Film am ersten Wochenende mit 53,5 Millionen US-Dollar satte 43 Prozent mehr. (Quelle: Deadline)

DCU: Schaffen Warner Bros. und James Gunn die Wende?

Shazam! Fury of the Gods ist zwar nicht der erste Film des DCEU, der bei Kritikern und Publikum Enttäuschung hervorruft, doch er wirkt mehr als die meisten anderen wie ein Film, nach dem niemand gefragt hat. Die einigermaßen charmante Geschichte um den Waisenjungen Billy Batson, der von einem geheimnisvollen Magier Shazam-Kräfte erhält, konnte zwar im Vergleich zu Zack Snyders Emo-Universum mit Humor punkten – aber zwingend notwendig war eine Fortsetzung nicht.

Durch die kommende Umgestaltung bei Warner Bros. durch James Gunn, der das DCEU als DCU rebooten wird, bleibt Shazam angesichts der enttäuschenden Zahlen vermutlich ebenso wie Black Adam auf der Strecke. Ob dies wirklich ein Verlust ist, darf angezweifelt werden – ob Gunn das DC-Universum nach den unterirdisch bis mittelmäßigen Auftritten der letzten Jahre wirklich auf eine neue Bahn lenken kann allerdings auch.

