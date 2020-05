Wenn ihr eure Spielesammlung erweitern wollt, könnt ihr euch jetzt bei Saturn drei Spiele für 79 Euro aussuchen. Die Aktion bietet Games für den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Bei der Saturn-Aktion „3 für 79 Euro“ könnt ihr euch derzeit aus insgesamt 126 Spielen für drei Games entscheiden, diese für 79 Euro kaufen und dementsprechend gutes Geld sparen. Die Aktion läuft seit dieser Woche und endet am 31. Mai. In diesem Artikel haben wir euch jeweils fünf Highlights für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC zusammengestellt.

Games-Aktion bei Saturn: Sichert euch drei Spiele für 79 Euro

Wenn ihr in den letzten Wochen etwas mehr vor der Konsole oder dem PC gesessen haben solltet und eure Auswahl an neuen Spielen nun merklich geschrumpft ist, dann könnt ihr die „3 für 79 Euro“-Aktion von Saturn nutzen, um eure Gaming-Bibliothek wieder ein bisschen aufzustocken. Dazu müsst ihr einfach nur eure drei Wunschspiele aus der Auswahl in den Warenkorb legen und könnt die Games für den Festpreis von 79 Euro zu eurer Sammlung hinzufügen.

Hier geht’s zur Aktion!

Für die PlayStation 4 nehmen insgesamt 44 Spiele an der Aktion teil. Die Auswahl reicht dabei von epischen Abenteuern wie Assassin’s Creed - Odyssey zu knuddligen Couch-Koop-Spielen wie Moving Out.

Für Xbox-One-Spieler sind in der Saturn-Aktion 42 Games verfügbar. Auch für die Microsoft-Konsole gibt es eine große Genre-Auswahl, die von Strategiespielen wie Civilization 6 bis hin zu Action-Rollenspielen wie The Outer Worlds reicht.

Mit 27 Spielen haben Nintendo-Switch-Gamer zwar etwas weniger Auswahl, aber trotzdem finden sich für die Hybridkonsole einige starke Spiele, darunter familienfreundliche LEGO-Abenteuer und Simulationen wie Two Point Hospital.

Auch PC-Games finden in der Saturn-Aktion Platz – und obwohl hier nur 13 Spiele angeboten werden, sind die Namen trotzdem ziemlich klangvoll. Vom beliebten Football Manager 2020 bis hin zum Sci-Fi-Abenteuer Star Wars Jedi: Fallen Order wird auch hier jeder Geschmack bedient.

Wie gefällt euch die Auswahl bei dieser Saturn-Aktion? Habt ihr Neuzugänge für eure Spielesammlung gefunden? Oder gibt es vielleicht Games, die ihr lieber in dem „3 für 79 Euro“-Deal gesehen hättet? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!