Neuer James Bond: Nachfolger von Daniel Craig soll endlich feststehen

Film-Fans warten bereits seit Jahren auf die Ankündigung, wer als Nächstes in die Schuhe des legendären MI6-Agenten schlüpfen wird. Nun soll ein Schauspieler als Wunschlösung für den nächsten James-Bond-Film feststehen.

James Bond ist bereits seit den 1960ern eine echte Leinwandikone und für Schauspieler eine Rolle, die ihre Karriere in neue Sphären heben kann. Nachdem Daniel Craig 2021 zum letzten Mal als Martini-schlürfender Superspion die Welt gerettet hat, läuft die Gerüchteküche rund um den nächsten Darsteller schon seit einiger Zeit auf Hochtouren. Nun könnte laut Berichten ein neuer Star gefunden worden sein: Alles deutet aktuell auf Aaron Taylor-Johnson hin.

James Bond: Folgt MCU-Star auf Daniel Craig?

Laut britischen Quellen hat Taylor-Johnson das unterschriftsreife Angebot auf dem Tisch zu liegen, als neuer James Bond die Nachfolge von Daniel Craig anzutreten. Die Boulevard-Zeitschrift The Sun berichtete zuerst, dass die Produktionsfirma Eon Productions nur noch auf sein Ja-Wort warte, was diese Woche folgen solle – dann könne in naher Zukunft die große Ankündigung erfolgen. (Quelle: TheSun)

Der Engländer Aaron Taylor-Johnson, 33 Jahre alt, hat seine Actionheld-Fertigkeiten bereits in einigen explosiven Blockbustern unter Beweis gestellt – unter anderem war er in Kick-Ass, Godzilla, Bullet Train und Avengers: Age of Ultron zu sehen. Dieses Jahr versucht er als Kraven the Hunter Sonys Spider-Man-Universum abseits des MCUs nach üblen Flops wie Madame Web und Morbius zu retten.

Schaut euch hier den Trailer zu Kraven the Hunter an:

Kraven the Hunter - Trailer Deutsch

Neuer James-Bond-Darsteller tritt schweres Erbe an

Seitdem klar war, dass Daniel Craig nach Keine Zeit zum Sterben nicht mehr in die 007-Rolle zurückkehren würde, sind zahlreiche Namen durch die Öffentlichkeit gegangen – lange Zeit war Idris Elba die Wunschlösung für viele, doch der Schauspieler verlor nach rassistischen Anfeindungen das Interesse an dem Job. (Quelle: SkyNews)

Taylor-Johnson wurde ebenfalls bereits seit Längerem diskutiert, nun scheint der Schauspieler namhafte Konkurrenten wie Tom Hardy und Henry Cavill ausgestochen zu haben. Feststeht in jedem Fall, dass der nächste Bond große Fußstapfen zu füllen hat, denn Craigs Reboot des Charakters hat nach anfänglichen Zweifeln mehrheitlich überzeugen können.

