Der chinesische Hersteller XPeng hat mit dem G9 ein neues Elektroauto präsentiert, das vor allem mit seiner Ladeleistung punkten will. Nur fünf Minuten sollen schon ausreichen, um auf eine Reichweite von 200 km zu kommen. Mindestens einen Haken hat die Sache aber trotzdem.

XPeng G9: E-Auto mit starker Ladeleistung

Niemand steht gerne an der Ladesäule herum, weshalb der XPeng G9 gerade für Ungeduldige von Interesse sein könnte. Nach Angaben des Herstellers benötigt das E-Auto gerade mal fünf Minuten, um Strom für eine Reichweite von bis zu 200 km zu ziehen. Das wäre deutlich schneller, als es bei anderen E-Autos der Fall ist.

XPeng hat in der Ankündigung des G9 aber auch gleich erwähnt, dass eine solche Ladeleistung nicht überall zu erwarten ist. Nur an speziellen Ladesäulen des Herstellers soll ein fünfminütiger Zwischenstopp ausreichen. Hier stehen dann 480 kW bereit. Wie es mit der Befüllung des Akkus bei anderen Ladesäulen aussieht, hat der Hersteller nicht verraten.

Der G9 von XPeng soll nach dem China Light-Duty Vehicle Test Cycle (CLTC) insgesamt über eine Reichweite von 702 km verfügen. Wie es um die Kapazität des Akkus bestellt ist, hat der Hersteller noch für sich behalten. Man ist sich aber sicher, das „am schnellsten aufladbare Serien-EV der Welt“ vorgestellt zu haben (Quelle: XPeng).

Die doppelte Motorleistung des G9 liegt bei 405 kW. Der Motor an der Hinterachse schafft 230 kW, der vordere 175 kW. In drei Sekunden soll es von 0 auf 100 km/h gehen. Mit dem Assistenzsystem-Paket X-Pilot 4.0 ist teilautonomes Fahren nach Level 2 möglich. Fahrer müssen den Verkehr also weiter ständig im Blick behalten, während das Auto beschleunigt, bremst und die Spur hält.

Mehr zum XPeng G9 im Video:

E-Auto XPeng G9 lädt sich rasend schnell auf

XPeng G9 ab September in China

Xpeng möchte den G9 ab September im Heimatmarkt China anbieten. Preise für das Elektro-SUV wurden noch nicht genannt. Unklar bleibt auch, ob und wann das E-Auto außerhalb Chinas angeboten wird.