Solltet ihr Taschentücher ins Kino mitnehmen, wenn ihr Guardians of the Galaxy 3 schaut? Ja, das solltet ihr definitiv, wenn ihr den ersten Wertungen glauben wollt.

Guardians of the Galaxy 3: „Düsterer und mit einem Hauch Horror“

Nächste Woche kommt Marvel mit einem Blockbuster in die Kinos zurück, auf den viele Fans gewartet haben: Guardians of the Galaxy 3 beendet die Geschichte der Weltraumbande, aber nicht nur deshalb sollten Fans Taschentücher bereithalten. Die ersten Kritiker durften nämlich bereits in den Film eintauchen und sind nicht nur begeistert, sondern auch überrascht – der Film soll dunkler und vor allen Dingen trauriger sein als erwartet.

Der spanische Kritiker Jesús Agudo etwa berichtet, dass Guardians of the Galaxy 3 ihn ziemlich überrascht hat:

„Ich hatte bereits eine gewisse Vorstellung von #GuardiansoftheGalaxy3 und James Gunn hat mich wirklich ganz schön überrascht. Der Film ist düsterer und hat sogar einen Hauch Horror, aber er ist trotzdem auch echt lustig und hat viel Persönlichkeit. Rocket und Nebula übertreffen sich mit einem sehr würdevollen Abschied.“ (Quelle: Twitter)

Ian Sandwell vom britischen Filmmagazin Digital Spy ist ebenso voller Lob:

„Guardians of the Galaxy 3 ist das brillante Ende einer brillanten Trilogie. Der Film ist sehr lustig, emotional und jeder bekommt seinen eigenen Höhepunkt. Will Poulters Warlock ist eine großartige Ergänzung, und dennoch liegt der Fokus richtigerweise darauf, den Guardians ein befriedigendes Ende zu geben. Ich werde sie vermissen.“ (Quelle: Twitter)

Die spanische Journalistin Valentina Morillo vergleicht Guardians of the Galaxy 3 sogar mit Marvel’s Avengers: Endgame:

„Es ist ein perfekter und wundervoller Abschied für die Charaktere und die Saga. Der beste Marvel-Film seit Endgame (er gehört zu den Top 3 des MCU).“ (Quelle: Twitter)

Schaut in den Trailer zu Guardians of the Galaxy 3:

Guardians of the Galaxy Vol. 3 | Trailer deutsch

Guardians of the Galaxy 3 ist Teil der Marvel-Phase 5 und läutet das Ende der Guardians-Reihe ein. Im Film gerät nicht nur Rocket in lebensbedrohliche Gefahr, sondern auch neue Bösewichte treten ins Rampenlicht: High Evolutionary, dessen genetische Experimente auch für Scarlet Witch verantwortlich waren, sowie Adam Warlock. Guardians of the Galaxy 3 erscheint am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos (und ja, ihr könnt bereits Karten vorbestellen).